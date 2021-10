K-pop jest coraz popularniejszy i kilka milionów wyświetleń dla koreańskich artystów nie jest nicznym zaskakującym. Teraz jedna z najsłynniejszych raperek z k-popowego świata może pochwalić się pobiciem rekordu Guinnessa, bo jej singiel był najczęściej wyświetlanym teledyskiem na YouTubie w przeciągu doby.

K-popowa artystka pobiła rekord Guinnessa. Liczba wyświetleń jej singla na YouTubie robi wrażenie

Lisa to raperka i wokalistka w k-popowym zespole Blackpink. Artystka wydała debiutancki minialbum „Lalisa" i piosenka tytułowa z miejsca stała się przebojem, podbijając zarówno Spotify, jak i YouTube. Singiel "Lalisa" pobił rekord Guinnessa i liczba wyświetleń tego utworu robi naprawdę wrażenie.

W przeciągu doby utwór miał 73,5 mln wyświetleń i jest to najczęściej oglądany teledysk solowego artysty. Obecnie klip ma już 262 mln wyświetleń!

Wcześniej rekord Guinnessa należał do Taylor Swift i jej singla "Me!", który w ciągu doby miał 65,2 mln wyświetleń.

Choć Lisa zdobyła sławę z mającym miliard streamów i odsłon zespołem Blackpink, świetnie radzi sobie również na własny rachunek. Na Instagramie nosi zaszczytny tytuł „najchętniej obserwowanej gwiazdy K-pop”, co oznacza 58 milionów followersów. Z kolei na YouTube to właśnie jej kanał wśród wszystkich k-popowych artystek jest najliczniej subskrybowany. Na Lili’s Film zapisało się 8 milionów osób. Lisa stała się też inspiracją dla internetowego challenge'u „Did it work?”, po tym jak jeden z jej występów stał się viralową sensacją.