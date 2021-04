Kraków. Przerażający potwór zagląda do okien: "Wszyscy się go boją!"

Do niecodziennej sytuacji doszło na jednym z krakowskich osiedli. Przerażeni mieszkańcy wezwali KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, twierdząc, że na ich osiedlu zagnieździł się przerażający potwór.

Jak relacjonuje jeden z inspektorów krakowskiego KTOZ-u niedawno w Krakowie doszło do niecodziennej interwencji. Mieszkanka Krakowa zadzwoniła do Towarzystwa i z przerażeniem opowiedziała o "stworze" od dwóch dni siedzi na drzewie naprzeciwko bloku.

Ludzie okien nie otwierają, bo się boją, że im to do domu wejdzie!

- twierdziła przerażona kobieta.

Zgłaszająca nie potrafiła jednak sprecyzować z jakim zwierzęciem na do czynienia.

Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten… noooo, ten.. lagun! [...] Siedzi tu od dwóch dni i wszyscy się go boją! To kiedy po niego przyjedziecie?