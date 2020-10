Kraków: Zakład Karny laureatem plebiscytu "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi"

Poznaliśmy wyniki II edycji plebiscytu "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi". Nagrodzono w nim 38 miejsc w Krakowie, które dają przykład dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny. Wśród laureatów znalazł się Zakład Karny w Nowej Hucie.

Projekt realizowany jest już po raz drugi w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę" objętej honorowym patronatem prezydenta Krakowa.

Kapituła Konkursowa wybierała laureatów w pięciu kategoriach:

Jak piszą organizatorzy:

Ideą projektu jest promowanie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, a wręcz są oczekiwane. W miejscach tych rodziny czują się dobrze i mogą razem w przyjaznych warunkach spędzać nie tylko czas wolny, ale również razem załatwiać sprawy urzędowe, a w okresie panującej pandemii szczególnie ważne jest by miejsca te, były bezpieczne pod względem sanitarnym i epidemiologicznym. "

W 2020 roku wybrano aż 38 obiektów, wśród których znalazły się m.in. znana krakowska restauracja "Aż się uszy trzęsą", Centrum Handlowe M1 Kraków, TAURON Arena Kraków, Ogród Zoologiczny oraz Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie.

Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie zgłosił się do plebiscytu w kategorii "Urzędy i Edukacja". Chciał pochwalić się swoją salą widzeń z miejscem do rodzinnych spotkań osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

Specjalny kącik dla dzieci istnieje w jednostce od 2014 roku. Został stworzony w ramach realizacji programu readaptacyjnego "zaczarowany świat", a zabawki zakupione zostały w ramach programu norweskiego.

Jak czytamy na stronie sw.gov.pl:

"

Pomieszczenie zostało obecnie wyremontowane, odświeżone i na nowo dostosowane do potrzeb spotkań osadzonych ze swoimi małymi dziećmi. Zostało udekorowane kolorowymi ścianami, miękką wykładziną, wstawiono dziecięce meble. Znajdują się w nim zabawki, książki, zestawy do rysowania - dzięki temu dziecko może z rodzicem swobodnie porozmawiać, wspólnie malować czy bawić się zabawkami w przestrzeni, która jest dla niego komfortowa i daje poczucie bezpieczeństwa. Dobrze przystosowany kącik zabaw łagodzi wyobrażenie dziecka o więzieniu i zapewnia poczucie bliskości. Stwarza miłą atmosferę i warunki zbliżające do normalności, zmniejsza presję i towarzyszący tej sytuacji stres. "