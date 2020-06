Krokodyl gigant grasuje w Europie. Płynie do Polski?

Pożary w Australii, pandemia koronawirusa, mordercze szerszenie - czy natura już wypstrykała się nieprzyjemnych niespodzianek na rok 2020? Wygląda na to, że nie do końca. Czy Europie grozi plaga krokodyli nilowych?

Krokodyl nilowy grasuje po Hiszpanii

Jak podaje portal The Guardian, policja i specjaliści od dzikich zwierząt z regionu Castilla i Léon od kilku dni bezskutecznie przeczesuje pobliskie zbiorniki wodne w poszukiwaniu krokodyla nilowego. Gad prawdopodobnie uciekł z lokalnej hodowli i zaszył się gdzieś, w oczekiwaniu na ofiarę. Do tej pory zgłoszono trzy spotkania z krokodylem, do których doszło w północnej Hiszpanii.

Mieszkańcy miast Simancas i Tordesillas dostali polecenie od władz, by trzymać się z daleka od akwenów wodnych, ponieważ istnieje ryzyko ataku krokodyla nilowego. Zwierzę ukryło się prawdopodobnie w rzece Pisuerga, bo tam było widziane przez świadków. Według zeznań jednego z policjantów, Francisco Sáncheza, gad miał od 1,5 do 2 metrów długości.

" Widziałem go, jak płynął po wodzie, zanim zniknął pod powierzchnią. Nigdy nie byłem tak blisko krokodyla. Zrobiło mi się trochę niedobrze. "

Według specjalistów od dzikich zwierząt krokodyl znalazł się na wolności w wyniku ucieczki z prywatnej hodowli, lub celowego wypuszczenia przez właściciela. Często zdarza się, że krokodyl zaczyna być zbyt duży i nieodpowiedzialna osoba wypuszcza zwierzę na wolność.

Mieszkańcy okolicznych miast są lekko poddenerwowani całą sytuacją. Często bowiem wybierają się nad wodę, by odpocząć, popływać lub powędkować. Niektórzy mają więc sceptyczny stosunek do całej sytuacji. Ale zagrożenie, chociaż brzmi jak wymyślone na potrzeby tabloidu, jest prawdziwe.

Krokodyle nilowe potrafią osiągać długość około 6 metrów i wagę blisko tony. Mogą żyć do 100 lat. W naturalnym środowisku polują na takie zwierzęta jak bawoły, antylopy, a nawet młode osobniki słoni. Zaczajają się w wodzie i kiedy spragniona ofiara zbliża się do wodopoju, wyskakują i wciągą zwierzę pod wodę, gdzie następnie je konsumują. Teoretycznie mogą polować również na ludzi.

Czy istnieje ryzyko, że jeśli krokodyl nie zostanie w porę schwytany, może się przemieścić w inne miejsce? Czy jeśli jest samicą i pochodzącą z hodowli, w której było więcej przedstawicieli tego gatunku, widywany przez Hiszpanów osobnik mógł być w ciąży? Czy jeśli gad złożyłby jaja, z których wyklułby się młode, mogłoby dojść do zasiedlenia tego gatunku w Hiszpanii, a potem w dalszych regionach Europy, również w Polsce? W końcu ocieplenie klimatu może spowodować, że krokodyl będzie w stanie przeżyć zimę.

Szansa na prawdziwość powyższych hipotez pewnie istnieje, ale jest niewielka. Krokodyl powinien być więc jak najszybciej schwytany nie tylko ze względu na zagrożenie dla mieszkańców okolicy rzeki Pisuerga, ale również dla własnego dobra, ponieważ może nie poradzić sobie w warunkach odbiegających do naturalnych.



