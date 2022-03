Królowa Elżbieta II przygotowała przemówienie na wypadek wybuchu III wojny światowej. Co zawiera?

Jak informują brytyjskie media, królowa Elżbieta II ma przygotowane przemówienie na wypadek wybuchu III wojny światowej. Co w nim jest zawarte?

Królowa Elżbieta II przygotowała przemówienie na wypadek wybuchu III wojny światowej. Jednak nie stało się to pod wpływem obecnej sytuacji na Ukrainie. Monarchini stworzyła je bowiem cztery dekady temu. Ponure przesłanie zostało napisane w 1983 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny, a ujawnione w 2013 roku.

Paryskie muzeum figur woskowych usunęło podobiznę Putina. Kto go zastąpi?

Cytaty przemówienia, które wyciekły do brytyjskich mediów nawiązują do II wojny światowej i są bardzo poruszające. Królowa wspomina między innymi moment, kiedy wspólnie z nieżyjącą już siostrą, księżniczką Małgorzatą, słuchały przemówienia ich ojca. Król Jerzy VI wygłosił je z powodu wybuchu II wojny światowej.

- czytamy we fragmencie cytowanym przez portal Honey Nine.

Elżbieta II skierowała także apel, by w obliczu zagrożenia pomagać słabszym i samotnym.

To nie żołnierzem z karabinem, ani nawet lotnik latający po niebie nad naszymi miastami i miasteczkami, jest wrogiem, tylko śmiercionośna siła nadużywanej technologii. Dlatego moje przesłanie do was jest prost: pomóż tym, którzy nie mogą sobie pomóc, daj pocieszenie samotnym i bezdomnym i pozwól swojej rodzinie stać się ogniskiem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebują