"Krwawe gody" pod Warszawą. Świadkowa zabiła świadka, a nowożeńcy zacierali ślady

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w podwarszawskich Markach. Świadkowa nie mogąc opanować swojej zazdrości, chwyciła po nóż i wbiła go prosto w serce swojego ukochanego. Do morderstwa doszło w czasie "poprawin" po weselu, w nocy z 26 na 27 sierpnia 2020 roku.

Świadkowa zabiła świadka, a nowożeńcy zacierali ślady

Tragiczne zdarzenia miały miejsce w prywatnym domu, w którym goście bawili się po ślubie znajomych. 24-letnia uczestniczka wesela zabiła swojego partnera, a nowożeńcy próbowali zacierać ślady zbrodni.

Podczas mocno zakrapianego alkoholem feralnego spotkania, doszło do kłótni świadków: 48-letniego Piotra J i jego młodej partnerki. Jak zeznali świadkowie, kobieta od początku uroczystości miała zachowywać się dziwnie.

Karolina Dz. (prywatnie partnerka zamordowanego) od samego początku spotkania miała pretensje do mężczyzny i robiła mu sceny zazdrości. Jak twierdzą zgromadzeni na "poprawinach" goście weselni, kobieta swoim zachowaniem "psuła imprezę". W momencie, gdy jej zachowanie stało się nie do zniesienia, została wyproszona z uroczystości.

" Stroiła fochy. Widać było, że ma jakąś pretensję do Piotra. Pomyślałem sobie, że ona tu za chwilę wywinie jakiś numer. I nie pomyliłem się "

- relacjonował jeden z gości weselnych, o czym informuje Zet.pl.

Kobieta wróciła w nocy, udała się prosto do pokoju, w którym spał Piotr J. i zadała mu cios nożem prosto w serce.

" 24-letnia kobieta usłyszała zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim i została aresztowana na trzy miesiące "

– przekazał prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Praga-Południe w rozmowie z Onetem.

W momencie, gdy doszło do zbrodni, część gości weselnych próbowała zacierać ślady, m.in. zmywać ślady krwi, zdejmować zakrwawione ubrania. Jak donosi portal tvp.info, w zacieraniu śladów pomagali też nowożeńcy.

" Cała czwórka była pijana. – W takich sytuacjach o wiele częściej zdarzają się próby zacierania śladów. Zbrodnie popełnione z powodu zazdrości wciąż się zdarzają, ale o wiele częściej mężczyznom, szczególnie z syndromem Otella. Kobiety zabijają najczęściej w obronie własnej. "

– dodaje prokurator Marcin Saduś.

W związku z morderstwem zatrzymane zostały trzy osoby, które usłyszały zarzuty. 24-letnia Karolina Dz. usłyszała zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa. Za zabójstwo może grozić dożywocie.

