Krzysztof Jackowski: "Wielki pożar dużego miasta". Czy Polska jest zagrożona?

Krzysztof Jackowski po raz kolejny zabiera głos w sprawie tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jasnowidz zapowiada także że końcówka lata 2020 roku sprowadzi na nas powodzie a zima 2020/21 będzie deszczowa i nieprzyjemna.

Krzysztof Jackowski zobaczył straszne rzeczy

Martwić powinni się także uczniowie, którzy od września wracają do szkół. Jackowski wróży także zawirowania na scenie politycznej. Zdaniem wróżbity kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, może zaostrzyć konflikt między niektórymi krajami. Niestety sytuacja może spowodować wybuch III wojny światowej i poważne zmiany na świecie.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa podczas jednej ostatnich audycji, które prowadzi na kanale Youtube, podzielił się ze swoimi słuchaczami kolejną przerażającą wizją. Tym razem jasnowidz mówił bardzo niepokojące rzeczy, które mają związek z Polską, ale na szczęście jego zdaniem nie wydarzą się w Polsce.

" Dzisiaj nie jestem u siebie i, prawdę mówiąc, nie chciałem robić audycji. Ale coś dziwnego mi się skojarzyło, a nie chcę nic z tego przeoczyć, bo być może to coś wydarzy się niebawem. Chciałbym się tym z wami podzielić (...) Zaczyna się dziać coś poważnego, już w tej chwili. Kojarzy mi się kolej, tory kolejowe – duży sabotaż kolejowy, albo przy torach, albo związany z jakimś pociągiem, albo z koleją. To nie będzie jakaś katastrofa, to będzie sabotaż, albo to może być wręcz jakieś poważne działanie wojenne. Nie umiejscawiam tego nigdzie, ale sądzę, że nie będzie to w Polsce. "

- zdradził Jackowski.

Krzysztof Jackowski: "Wielki pożar dużego miasta"

Na tym jednak nie koniec strasznych przeczuć najsłynniejszego polskiego jasnowidza. Wieszcz z Człuchowa przekazał również informacje o pożarze wielkiego miasta i działaniach militarnych na świecie. Ta wizja brzmi naprawdę przerażająco!

" Wielki pożar dużego miasta. Sabotaż kolejowy, ale od razu będzie wiadome, że to nie będzie żaden wypadek. To będzie sabotaż, albo to będą wręcz działania militarne i potem wielki pożar miasta. Mam wrażenie, że to wszystko będzie się działo poza Polską, ale to coś, jeżeli się wydarzy, to zobaczymy w decyzjach pewnych państw światowych, w tym też Polski – nerwowość. Będziemy coraz bardziej pewni, że jesteśmy przygotowywani do działań militarnych na świecie "

Niedawno Jackowski ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Mówił również jednoznacznie, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co przyćmi przerażający wirus. Mężczyzna przekazał również, że zapowiada III wojnę światową na koniec 2020 i podał, które województwa jego zdaniem będą bezpieczne. Jasnowidz zapowiedział także pogodę na nadchodzącą zimę 2020.

Zobacz również: Krzysztof Jackowski boi się własnej przepowiedni: "Przez najbliższe 3,5 roku będzie się działo dużo złego"