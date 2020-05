Krzysztof Jackowski boi się swojej przepowiedni

Wizje Krzysztofa Jackowskiego często sprawdzają się w stu procentach. Jasnowidz przepowiedział zawalenie się hali na Śląsku, trzęsienie ziemi w Japonii, kryzys imigracyjny czy rozpad Unii Europejskiej. Jackowski przyczynił się również do odnalezienia kilku zaginionych osób m.in. Dawida Żukowskiego (w tej sprawie o pomoc poprosiła go Policja) czy Piotra Woźniaka-Staraka.

Jackowski przewidział również, że wydarzy się coś, co sprawi, że kandydatka PO całkowicie straci poparcie. Mówił też, że Polskę czeka duży problem w rolnictwie. Słynny jasnowidz przewiduje strajki i waśnie z UE.

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat.

Wróżbita z Człuchowa pomógł już w odnalezieniu ponad 700 osób i w rozwiązaniu ponad 1000 innych zagadek oraz tajemnic, takich jak odnalezienie dzieł sztuki, zwierząt, czy też zagubionych dokumentów.

Ty razem Krzysztof Jackowski podzielił się wizją przyszłości, która jest tak zatrważająca, że sam boi się tego, co nadejdzie. Najsłynniejszy jasnowidz, przypomniał, że od kilku lat ostrzegał przed zmianami, które przyniesie rok 2020.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z "Faktem" powiedział między innymi:

"

Kilka lat temu mówiłem, że rok 2019 będzie ostatnim w miarę spokojnym, a rok 2020 obedrze nas ze złudzeń, i że pokój na świecie zostanie zachwiany. Mówiłem też, że przed wielką wojną na świecie ludzie będą bali się oddychać. Nie wiedziałem wówczas, co to znaczy. A teraz, nosimy maseczki, stoimy 2 metry od siebie, bo... boimy się oddychać. Zaznaczam, to są moje słowa sprzed około 4 lat. Boję się tej swojej przepowiedni. "