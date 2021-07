Krzysztof Jackowski o czwartej fali i osobach niezaszczepionych. "Będziemy się autentycznie czegoś bali"

Temat koronawirusa i dalszych losów pandemii jest często poruszany przez Krzysztofa Jackowskiego. Ulubiony jasnowidz Polaków bardzo się martwi, że pandemia jeszcze nie raz spowoduje poważne perturbacje w naszym kraju.

Jackowski od samego początku nałożenia obostrzeń sanitarnych wielokrotnie odnosił się do ich wpływu na nasze życie. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka zawsze analizuje obecną i przyszłą sytuację oraz komentuje z prowadzącym naszą codzienność.

Wieszcz prowadzi również swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania.

Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz sprecyzował swoje wizje dotyczące pandemii w najbliższym czasie. Jak twierdzi, już wkrótce możemy się spodziewać czwartej fali, która rozpocznie się już za kilka tygodni. Niestety, o ile na samym jej początku wirus nie będzie się szybko rozprzestrzeniał, to po jakimś czasie zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Jackowski przewiduje również jakąś "kompromitację", która odbije się głośnym echem na całym świecie.

Zapowiadałem czwartą falę już na początku roku - że w lipcu już na ten temat będzie się dużo mówiło, a w sierpniu się zacznie. Dużo na to logicznie wskazuje [...] Jaka ona będzie? Nadmieniałem państwu wtedy, że będziemy się autentycznie czegoś bali. Zastanawia mnie to. Czego możemy się bać? Człowiek przywykł do obecnej sytuacji, [...] lęk z tym związany powinien być mniejszy [...] Będzie na pewno inaczej, niż było dotychczas. Niektóre tylko rzeczy będą podobne, to będzie bardziej zorganizowane, bardziej ułożone i bardziej konkretne niż to, co było, niż poprzednie trzy fale [...] Zaczęło mnie nachodzić jedno słowo w stosunku do czwartej fali. Powiem to słowo - kompromitacja. I nie chodzi tu o Polskę. W trakcie czwartej fali może dojść do jakiejś kompromitacji. Coś nie tak jest, coś nie tak poszło. Pamiętajcie to słowo, że w trakcie czwartej fali nastąpi kompromitacja, która może mieć wydźwięk na cały świat.