Krzysztof Jackowski o pandemii COVID-19: "W tym roku nie będzie lekko". Szykują się nowe obostrzenia?

Krzysztof Jackowski po raz kolejny zabiera głos w sprawie tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ulubiony wróżbita Polaków tym razem odniósł się do obostrzeń, które jego daniem będą obowiązywać w najbliższym czasie oraz obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

Niestety i tym razem słynny wróżbita nie ma dobrych wieści. Według jego słów pandemia zacznie się rozwijać jeszcze bardziej.

Rząd mówi, że do końca tego miesiąca zacznie luzować. Pod tym względem tak się zastanawiam, zacznie dziać się coś zupełnie odwrotnego. Nagle zaczną się przyrosty. Rząd w najbliższym czasie zacznie się zachowywać w taki sposób, że zacznie wszystko ignorować, co jest protestem. Nawet te protesty, co się teraz zaczęły, będą przez rząd ignorowane. Rząd nie zrobi w tym żadnego radykalnego kroku. Będzie to bagatelizował.