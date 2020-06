Krzysztof Jackowski wziął udział w #Hot16Challenge. Jasnowidz rapuje o koronawirusie [WIDEO]

#hot16challenge nadal cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Udział w nim wzięli już między innymi Dawid Podsiadło, Agnieszka Chylińska, Janusz Korwin-Mikke, prezydent Polski, Andrzej Duda oraz Nergal. Do muzycznej akcji postanowił przyłączyć się również najsłynniejszy polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski.

Jackowski nagrał #Hot16Challenge: Co śpiewa o koronawirusie?

Jasnowidz z Człuchowa podszedł do wyzwania bardzo profesjonalnie, jednak największą uwagę internautów przykuł tekst, który ujawnia przerażającą prawdę o pandemii Covid-19.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewidział koronawirusa dawno temu, a od początku wybuchu pandemii wypowiadał się w sprawie śmiertelnego zagrożenia i dalszych losów ludzkości. Wieszcz z Człuchowa twierdził, że koronawirus nie jest aż tak groźny, jak skutki, które wywoła.

Krzysztof Jackowski #Hot16Challenge: "Pandemia wyssana, wolność zabrana"

Podkład do piosenki specjalnie dla jasnowidza przygotował zespół Kokon z Chojnic, który wcześniej nominował Jackowskiego do wyzwania. Słowa nawiązują do przepowiedni jasnowidza: "pandemia wyssana, wolność zabrana", "to wszystko przestrzeń, czego nie rozumiesz jeszcze?".

Słynny jasnowidz nawiązuje do historii pandemii i twierdzi, że została ona przekłamana. Opowiada także o swoich nadprzyrodzonych zdolnościach opierających się na słyszeniu głosów oraz widzeniu więcej niż inni. Krzysztof Jackowski rapuje także o swojej życiowej misji, która jego zdaniem polega na tłumaczeniu ludziom rzeczywistości, która i dla niego jest zagadką.

Zobacz również: Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jakie będzie lato 2020. Przepowiednia nie napawa optymizmem

Wizje Krzysztofa Jackowskiego często sprawdzają się w stu procentach. Jasnowidz przepowiedział zawalenie się hali na Śląsku, trzęsienie ziemi w Japonii, kryzys imigracyjny czy rozpad Unii Europejskiej. Jackowski przyczynił się również do odnalezienia kilku zaginionych osób m.in. Dawida Żukowskiego (w tej sprawie o pomoc poprosiła go Policja) czy Piotra Woźniaka-Staraka. Przewidział również, że wydarzy się coś, co sprawi, że kandydatka PO całkowicie straci poparcie.