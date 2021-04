Krzysztof Krawczyk nie żyje. Jak brzmiały ostatnie słowa, które skierował do swoich fanów?

Krzysztof Krawczyk nie żyje. O śmierci jednego z najsławniejszych polskich piosenkarzy poinformował jego przyjaciel i menadżer, Andrzej Kosmala. Informacje potwierdziła również Ewa Krawczyk.

Krawczyk kilka dni temu wyszedł ze szpitala. 5 kwietnia 2021 zasłabł w swoim domu i mimo szybkiego przyjazdu karetki i powrotu do szpitala po kilku godzinach zmarł. Miał 74 lata.

23 marca 2021 Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala. Swoich fanów poinformował o tym za pośrednictwem social mediów.

Kochani! Niestety i mnie dopadł COVID.Jestem w szpitalu.Muszę podjąć walkę,jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą,która jeszcze nie ma wyniku,ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę! Nawet szczepienie Pfeizerem nie pomogło. Łączę się w chorobie ze wszystkimi,których ona dopadła, a szczególnie z moim Przyjacielem Andrzejem Piasecznym. Piasek nie dajmy się tej zarazie!

Jak poczuję się lepiej zaraz się odezwę!

Będzie Was też informował w miarę potrzeby mój menedżer Andrzej Kosmala.

Chciałbym jednak swoją walkę stoczyć w spokoju! Trzymajcie się! Niech Was Bóg i zdrowy rozsądek prowadzą!

Wasz

Krzysztof Krawczyk