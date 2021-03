Krzywy Las. Czy tu straszy?

Próżno szukać tak przerażającego i niezwykłego miejsca w Polsce. W Nowym Czarnowie cztery kilometry od Gryfina, nieopodal Elektrowni "Dolna Odra" rośnie las, który koniecznie musicie zobaczyć. Do dziś nie wiadomo, czemu to miejsce wygląda tak niespotykanie. Wielu mówi, że może być to coś wspólnego z paranormalnymi zjawiskami.

Krzywy Las niedaleko Gryfina

Krzywy Las położony jest w województwie zachodniopomorskim. Swoją nazwę zawdzięcza niespotykanym nigdzie krzywo rosnącym drzewom. Ich pnie wykrzywione są w bardzo dziwne łuki. Wygląda to, jakby na rośliny działały jakieś nieznane siły. Te ciekawe twory przyrody najlepiej jest oglądać za dnia, bo w nocy podobno dzieją się tu straszne rzeczy.

Według historii ludzi, którzy spacerowali po Krzywym Lesie, w nocy można tu dostrzec dziwne małe światełka znikąd. Nie mają one swojego źródła, a gdy ktoś próbuję się do nich zbliżyć, to natychmiast znikają. Czym są światełka? Czemu drzewa są wykrzywione? Do końca nie wiadomo. Na temat tego lasu powstawało wiele dziwnych teorii, w tym te, mówiące o ingerencji UFO lub o zakłóceniu pola siłowego Ziemi

Las składa się z około 100 zdeformowanych sosen i rośnie na obszarze około 0,30 hektara. Posadzono go najprawdopodobniej w 1934 roku. Drzewa sprawiają upiorne wrażenie, bowiem każdy pień, zamiast rosnąć pionowo, skręca pod kątem 90 stopni i wygina się szerokim łukiem ku górze. Ci bardzo ciekawe wszystkie pnie wygięte są w kierunku północnym.

Krzywy Las najbardziej prawdopodobna teoria

Najbardziej prawdopodobna jest teoria mówiąca o tym, że specyficzne wygięcia pni to dzieło ludzi, którzy poprzez odpowiednie przycinanie młodych drzew doprowadzili do tego, że rosły one potem krzywo. Być może ktoś potrzebował właśnie takich drzew do produkcji elementów o łukowatym kształcie (mebli lub sań). W latach 70. badacz Eugeniusz Ćwikliński prowadził obserwacje w Krzywym Lesie. Jak twierdził, dziwne krzywizny powstały dzięki temu, że nacinano pędy młodych drzewek od strony południowej i przyginano do ziemi tak, by wierzchołki były skierowane na północ. Nadcięte na wysokości ok. 20 cm od ziemi drzewa, podnosząc się z poziomu, wytworzyły wygięcia o długości od jednego do trzech metrów.

Krzywy Las znajduje się na szlaku turystycznym ze Szczecina Klucz do Mieszkowic. Aby do niego dotrzeć, należy z Gryfina obrać kierunek na Chojnę, następnie na Elektrownię Dolną Odrę. Podobny eksperyment na drzewach przeprowadzono na Dolnym Śląsku w okolicy Ruszowa i Pieńska.

Zobacz również: Zauważyli na nocnym niebie świetlistą kulę. "Czy to jest UFO?"