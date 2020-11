Ksiądz sadomasochista ukradł milion wiernym, by opłacić kochanka. Znamy przyczynę jego śmierci

Podano przyczynę śmierci kontrowersyjnego księdza sadomasochisty, który okradł parafię na milion dolarów, by zapłacić za usługi prostytutki. Dlaczego zmarł?

W lipcu 2020 roku zmarł ksiądz, który okrył się złą sławą i swoim stylem życia przeczył kazaniom, które głosił z kościelnej ambony. W końcu pojawił się raport sekcji zwłok mężczyzny. Przyczyna śmierci nie powinna zaskakiwać.

Ksiądz ukradł z tacy milion, by opłacić swojego kochanka

Peter Miqueli to były amerykański duchowny, który w 2015 roku został przyłapany na podbieraniu pieniędzy z kasy parafii. Brał małe sumy, ale robił to regularnie, więc łącznie uzbierał się milion dolarów. Po co księdzu były taka kwota? Okazało się, że oprócz czytania Biblii Miqueli lubił też zabawy sado-maso z wynajmowanym przez siebie kochankiem BDSM - profesjonalnym kulturystą Keithem Cristem.

Praktyki seksualne pary obejmowały różnego rodzaju poniżenia, w tym zmuszanie księdza do picia uryny. Co ciekawe postępowanie wobec byłego księdza zostało umorzone i nigdy nie odpowiedział za przywłaszczenie sobie ogromnej sumy pieniędzy z tacy. Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, Miqueli odszedł z Kościoła w 2016 roku i świat o nim zapomniał.

Aż do lata 2020 roku, Miqueli został znaleziony martwy w swoim domu w New Jersey. Tabloidy znowu zaczęły rozpisywać się o praktykach byłego księdza i zachodzić w głowę, co było przyczyną jego śmierci. Okazało się, że po odejściu z Kościoła mężczyzna, nie porzucił dawnego stylu życia. Wręcz przeciwnie. Bardzo dużo imprezował, nadużywając przy tym alkoholu.

Jak podaje New York Daily News, podano oficjalny powód śmierci Miqueliego. Okazało się, że były duchowny zmarł z powodu "arytmii spowodowanej chorobą niedokrwienną serca związaną z ciężką kardiomiopatią". W najprostszym tłumaczeniu z lekarskiego na polski mężczyzna zapił się na śmierć. Miał 57 lat.