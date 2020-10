Ksiądz zachęcał do zdejmowania maseczek. "Tutaj jest kropielnica, odkażajcie się!"

W internecie pojawiły się nagrania z nabożeństwa, podczas którego duchowny z kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w miejscowości Czatachowa w gminie Żarki (woj. śląskie) wzywał wiernych do zdejmowania maseczek w kościele. Słynący z kontrowersyjnych działań ksiądz, przekonywał, że w maseczkach można się zatruć.

Ks. Daniel Galus z parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w miejscowości Czatachowa znany jest z budzących kontrowersje działań i wypowiedzi. W marcu 2020 otrzymał karę nagany kanonicznej za wypowiedzi i nierespektowanie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19. Mimo to nadal namawiał wiernych do zdejmowania maseczek podczas nabożeństw.

Duchowny zachęcając wiernych do pozbycia się maseczek w kościele, argumentował, że za zagranicą kilkoro dzieci miało umrzeć z powodu ich noszenia. Ksiądz twierdził również, że maseczka przeszkadza w modlitwie i kontakcie z Bogiem.

Bardzo Was proszę, jeżeli nie chcecie mnie ani członków wspólnoty zakazić, to proszę bardzo, tutaj jest kropielnica, jest woda święcona, odkażajcie się, ile się da. Na prawdę, jeśli chcecie, żebyśmy byli zdrowi tutaj. "

- słyszymy w kazaniu.

13 października 2020 do sprawy odniosła się w oświadczeniu częstochowska kuria.

– napisał ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej w oświadczeniu na stronie archidiecezji częstochowskiej www.archiczest.pl

Pełny tekst oświadczenia prezentuje się następująco:

"

OŚWIADCZENIE

w sprawie działalności i wypowiedzi ks. Daniela GALUSA

Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Archidiecezja Częstochowska stanowczo odcinają się od wypowiedzi, działań i postawy ks. Daniela GALUSA oraz grupy wiernych określających się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, a skupionych wokół tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa. Nie biorą także odpowiedzialności za skutki tychże wypowiedzi i działań, przypominając wszystkim wiernym o zobowiązaniu do stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Ks. GALUS w marcu br. otrzymał karę nagany kanonicznej, która była reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych i zarządzeń władz kościelnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Został ponadto zobowiązany do powstrzymania się od krytyki przepisów państwowych i kościelnych, a także do ścisłego respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wobec nieposłuszeństwa i trwania w uporze, które powoduje zamęt i zgorszenie, w najbliższym czasie podjęte zostaną dalsze kroki dyscyplinarne wobec ks. GALUSA.

Wszystkich zgorszonych przepraszamy za powstały zamęt i oświadczamy, że wypowiedzi ks. GALUSA nie są w żadnej mierze głosem Kościoła, który stale przypomina, że zachowywanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego jest wypełnieniem przykazania miłości poprzez wzajemną troskę o swoje bezpieczeństwo. Traktowanie zaś sakramentów i sakramentaliów w sposób zabobonny jest zupełnym niezrozumieniem i wypaczeniem ich sensu.

ks. Mariusz BAKALARZ

rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

"