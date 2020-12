Książę Harry i księżna Meghan udostępnili swój pierwszy podcast. Wśród gości m.in. Elton John

Książę Harry i księżna Meghan właśnie udostępnili swój pierwszy podcast dostępny ekskluzywnie na Spotify. Specjalny odcinek świąteczny zawiera mnóstwo gości, wśród których usłyszymy Jamesa Cordena, Eltona Johna, czy Tylera Perry'ego. Jak czytamy w oficjalnym opisie, kolejne odcinki mają być zbiorem "anegdot i inspirujących historii, opowiadanych przez gości z całego świata".

Zainspirowani Barackiem i Michelle Obamami, królewska para podpisała kontrakt ze Spotify, który miał wejść w życie 2021 roku. Oprócz tego Meghan i Harry postanowili również podjąć współpracę z Netfliksem, o której dowiedzieliśmy się wcześniej w 2020 roku. Produkcje małżeństwa na Spotify będą udostępniane pod banerem Archwell Audio, natomiast pierwszy odcinek wyprodukowała firma Gimlet Media.

Duet wyjaśnił, jaki jest cel ich podcastu. Księżna wyjaśniła, że chcą pomóc słuchaczom poprzez rozmowy z osobami, które inspirują ich samych:

Pomyśleliśmy - a co jeśli moglibyśmy zaprosić osoby, które inspirują nas, które sami podziwiamy, a następnie dać im pole do tego, by podzielili się tym, czego nauczył ich rok 2020.