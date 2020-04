Program pod roboczym tytułem „Mierząc się ze zdrowiem psychicznym z księciem Cambridge” zostanie wyemitowany na BBC One w maju. Warto zaznaczyć, że oryginalny tytuł – „Tackling Mental Health With The Duke of Cambridge”, stanowi także grę słów ze słowem „tackling”, które stanowi także określenie technicznego zagrania w sporcie, oznaczającego zarówno „blok”, jak i „szarżę”.

Program został ogłoszony w zeszłym roku, w ramach A Royal Team Talk i jest efektem rocznej pracy wszystkich zainteresowanych.

„Mierząc się ze zdrowiem psychicznym z księciem Cambridge” – najważniejsze informacje

Program został wyprodukowany przez firmę Goalhager Films, należącą to Gary’ego Linekera i podąża za księciem Williamem, gdy ten spotyka się z zawodnikami, menadżerai klubów sportowych oraz z fanami, prowadząc z nimi rozmowy na temat zdrowia psychicznego.

Już teraz wiadomo, że jednymi z uczestników programu będą: Frank Lampard, menadżer zespołu Chelsea, Marvin Sordell, grający obecnie dla Burton Albion, czy Tyrone Mings, członek grupy Aston Villa i jeden z zawodników reprezentacji Anglii.

Tydzień Świadomości na temat Zdrowia Psychicznego

Program BBC One jest pomyślany jako jeden z elementów cyklu stacji, poświęconego zdrowiu psychicznemu. „Mierząc się ze zdrowiem psychicznym z księciem Cambridge” zostanie wyemitowane w dniach 18-24 maja, podczas tzw. Tygodnia Świadomości na temat zdrowia psychicznego, (ang. Mental Health Awareness Week), wraz z innymi programami na podobny temat.

Oświadczenie stacji BBC

Tony Hall, dyrektor zarządzający BBC w informacji prasowej, promującej wydarzenie, zdradził:

" Kwestia zdrowia psychicznego jest niezwykle ważna. W trakcie trwania pandemii jest nawet ważniejsza niż kiedykolwiek. Wiele osób może borykać się samotnie, może obawiać się o własny dobrostan, bądź chce pomóc komuś z najbliższego otoczenia. Właśnie z tego powodu mówienie wprost na temat zdrowia psychicznego jest tak ważne. W tym właśnie celu zdecydowaliśmy się przygotować naszą serię programów. "

W tym momencie nieznana jest jeszcze dokładna data premiery programu dokumentalnego, ani jego finalna nazwa.

