Książę William został wybrany "najseksowniejszym łysym mężczyzną świata". Jakim cudem?

W Wielkiej Brytanii niedawno przeprowadzono dziwne, ale to bardzo dziwne badanie, które miało na celu wyłonienie "najseksowniejszego łysego faceta na świecie". Jakimś cudem zestawienie wygrał Książę William.

Rankingi typu "najprzystojniejszy facet", czy "najładniejsza kobieta" są z założenia nic nieznaczące. Każdy ma swój gust, a pojęcie "uniwersalnego piękna" co kilka dekad się zmienia. Ale są jednak jakieś granice przyzwoitości.

Niedawno The Sun poinformowało, że pewni badacze przeczesali internet (a konkretnie wyszukiwarkę Google'a), by sprawdzić, którzy łysi faceci byli najczęściej określani słowem "sexy". Okazało się, że to określenie najczęściej (aż 17 milionów razy) kierowane było w stronę Księcia Williama. Nie Dwayne'a Johnsona, nie Vina Diesla, nie Jasona Stathama - Księcia Williama.

Oczywiście, samo badanie było fundamentalnie absurdalne. To przeprowadzone zostało na potrzeby firmy kosmetycznej Longevita i opierało się jedynie na tym, co ludzie piszą w internecie. A jak pewnie wszyscy wiemy, w internecie piszemy absolutne głupoty.

I tak na przykład na liście "10 najseksowniejszych łysych facetów" znaleźli się m.in. Mike Tyson, John Travolta i Michael Jordan. Pełna lista prezentuje się następująco:

Prince William Mike Tyson Jason Statham Pitbull Michael Jordan Floyd Mayweather John Travolta Bruce Willis Dwayne Johnson Vin Diesel

Nawet nie wspomniano o Stanleyu Tuccim, Marku Strongu, czy Patricku Stewartu. Hańba.