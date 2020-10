Uniwersum Marvela istnieje już prawie 60 lat. W ciągu tych kilku dekad powstała niezliczona ilość superbohaterów, którzy z czasem zawierali różne drużyny. Do najsłynniejszych należą niewątpliwie Avengers, Defenders, Strażnicy Galaktyki, X-Men czy Fantastyczna Czwórka. Czy to właśnie jeden z tych teamów można określić mianem najpotężniejszego w całym komiksowym uniwersum?

Marvel - najpotężniejsza drużyna w komiksach

Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie wiele osób kojarzyło Avengers. Dzięki filmom Marvel Studios sytuacja się zmieniła i w naszym kraju można znaleźć całe rzesze takich bohaterów jak Doktor Strange, Black Panther czy Scarlet Witch. Chociaż zarówno w komiksowym i filmowym uniwersum Avengers są często nazywani jedną z najpotężniejszych drużyn, a w jej skład wchodzą tacy herosi jak Hulk, Thor czy Iron Man, grupa to mały pikuś w porównaniu z bohaterami tego artykułu.

W latach 90. powstał komiks, w którym zaprezentowano drużynę o wiele potężniejszą od wszystkich ziemskich zespołów superbohaterskich razem wziętych. Stało się to dokładnie w 1992 roku na kartach pięciu numerów ówczesnej serii "Silver Surfer". W 70. zeszycie komiksu, który rozpoczynał historię "The Herald Ordeal" stworzoną przez Rona Marza, M.C. Wymana i Tom Christophera, zadebiutował zespół złożony z najpotężniejszych istot we wszechświecie.

W tamtym czasie heroldem Galactusa była Nova (Frankie Raye). Kiedy nie nadążała z zaspokajaniem głodu potężnego Pożeracza Światów, Galactus natknął się na Morga - brutalnego kosmity o pseudonimie Executioner. Wkrótce Morg zastąpił Novę i wszechświat stanął na granicy zagłady. Wtedy Silver Surfer postanowił stworzyć drużynę, której członkami są byli posłańcy Galactusa. Mieli za zadanie pokonać Morga i powstrzymać swojego byłego pana.

W skład zespołu wchodzi Silver Surfer, Nova, Firelord, Air-Walker oraz Terrax. Mimo połączonych mocy potężnych kosmitów, którzy przez lata służyli samemu Galactusowi, Morg miał nad nimi przewagę. Dzięki Galactusowi jego moc z minuty na minutę ciągle rosła. Podczas poszukiwań kolejnych planet dla swojego władcy natrafił na fontannę młodości, która dodatkowo powiększyła jego potęgę. Mimo przewagi liczebnej, byli heroldowie nie mogli pokonać nowego wroga. W wyniku walki Nova zginęła z ręki Morga. W końcu Surfer postanowił uświadomić Galactusowi, że nowy sługa zagraża istnieniu całego wszechświata. Pożeracz zrozumiał swój błąd i odebrał Mrogowi moce. Dzięki temu Terrax mógł zgładzić złoczyńcę.

Po tym wydarzeniu Firelord i Ari-Walker zostali ponownie heroldami Galactusa, a ciało Nowy wysłano w kierunku jednej z odległych gwiazd. Nie był to jednak koniec Morga, który powrócił do życia za sprawą Galactusa i dostał drugą szansę. Poprzysiągł jednak zemstę na Terraksie. Tak wpadł w sidła innego potężniejszego złoczyńcy - Tyranta, który zakończył jego żywot.

Jak widać, filmowy Thanos w porównaniu z wszechpotężnym Morgiem wspomaganym przez Galactusa to mały pryszcz. W "The Herald Ordeal" zaprezentowano jedną z potężniejszych drużyn w świecie Marvela. Czy kiedykolwiek zobaczymy podobny zespół w MCU? Po zaprezentowaniu Szalonego Tytana stawka jest dużą, a biorąc pod uwagę, że w filmach ma zadebiutować Fantastyczna Czwórka, niewykluczone, że wkrótce w MCU pojawią się podobne wątki, co w komiksowej historii sprzed niemal 30 lat.

