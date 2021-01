Kula ognia nad południową Polską. Sieć obiegły nagrania tajemniczego zjawiska [WIDEO]

Ogromna kula ognia przecięła niebo nad południową Polską. Niezwykle jasny obiekt był widoczny przez kilka sekund, ale sprawił, że zrobiło się jasno jak w dzień. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące to niezwykłe zjawisko.

19 stycznia 2021, o godzinie 1.59 w nocy, potężna kula ognia rozświetliła niebo w południowej Polsce. Nieliczni świadkowie byli zaskoczeni i przerażeni gdy nisko lecący, ognisty obiekt rozświetlił niebo nad ich głowami.

Jak widać na nagraniach z domowej kamery, potężna kula ognia na kilka sekund rozświetliła niebo, a potem spadła w kierunku ziemi. Świetlisty obiekt zamienił na moment nocne niebo w dzień. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia.

Dzisiejszej nocy, to jest 19 stycznia o godzinie 01.59 moja kamera zarejestrowała najprawdopodobniej spadający meteor.

- napisał Kamil Świder, autor nagrania.

Na nagraniu zarejestrowanym domową kamerą monitoringu widać potężną kulę ognią.

To jasny bolid, który pojawił się we wtorek nad Polską.

Dodał, że niestety kamery stacji bolidowych nie zdołały go zarejestrować ze względu na spore zachmurzenie.

Bolidem nazywamy meteor, którego jasność jest większa niż planety Wenus. Jest to więc po prostu bardzo jasna "spadająca gwiazda". Większość tego typu obiektów osiąga wielkość od kilku do kilkunastu centymetrów i całkowicie spala się w atmosferze. To jednak bolidy mają największą szansę przetrwania przelotu przez atmosferę i w efekcie spadnięcia na Ziemię w postaci meteoryt.