Kultowa gra o skokach narciarskich za darmo! Wielki powrót Deluxe Ski Jumping 2

Deluxe Ski Jumping 2 to jedna z legendarnych gier na komputery. Po latach powraca całkowicie za darmo w wersji na telefony. Jednak przynajmniej na razie nie wszyscy będą mogli w nią zagrać.

Pamiętacie Deluxe Ski Jumping 2? Też zagrywaliście się w ten tytuł godzinami, rywalizując ze znajomymi ze szkoły, rodzeństwem i członkami rodziny? Zniszczyliście niejedną myszkę, żeby idealnie wylądować z telemarkiem, rozgromić konkurencję i pobić rekord skoczni? No to możecie przypomnieć sobie, jak to było przed laty. Legendarna gra o skokach narciarskich jest już dostępna całkowicie za darmo na smartfony.

Deluxe Ski Jumping 2 za darmo

Kiedy fiński programista Jussi Koskela na przełomie wieków wypuszczał na światło dzienne swoją symulację skoków narciarskich, nie przypuszczał pewnie, że jego nazwisko będzie znane i wychwalane w Polsce. Traf chciał, że debiut gry zbiegł się w czasie z małyszomanią - szaleństwem wywołanym w Polakach spektakularną serią zwycięstw Adama Małysza w skokach narciarskich. Z tego powodu Deluxe Ski Jumping 2 było grą niezwykle u nas popularną i do tej pory jest darzona sentymentem przez wielu graczy.

Prosta grafika, łatwe do spełnienia wymagania sprzętowe i przede wszystkim ogromna grywalność - to trzy główne powody stojące za sukcesem Deluxe Ski Jumping 2. Po latach gra prowróciła w wersji mobilnej i to zupełne za darmo. Tytuł jest już dostępny dla wszystkich użytkowników telefonów z systemem Android.

Oglądaj

Zmieniła się platforma, ale wygląd gry i jej zasady są dokładnie takie same jak przed laty. Nowa wersja Deluxe Ski Jumping 2 to wierna kopia oryginału sprzed niemal dwóch dekad, więc istnieje spora szansa, że wielu dorosłych poczuje smak dzieciństwa. Gra jest całkowicie darmowa, ale istnieje pewien haczyk - reklamy, które co jakiś czas przerywają rozgrywkę. Jeśli chcecie się ich pozbyć, wystarczy zapłacić za wersję bez reklam. W tym wypadku cena za mobilną odsłonę Deluxe Ski Jumping 2 wynosi około 13 złotych. Więcej opłat autorzy nie przewidzieli, więc kwota jest kusząca.

Deluxe Ski Jumping 2 na iPhone

Na razie w skoki narciarskie mogą pograć jedynie posiadacze smartfonów z Androidem. Miłośnicy firmy Apple nie zostaną na lodzie, ale muszą uzbroić się w cierpliwość. Twórcy mobilnej wersji Deluxe Ski Jumping 2 pracują nad odsłoną przeznaczoną na system iOS, więc wkrótce "w Małysza" będzie można pograć również na iPhone'ach. Na razie jednak nie zdradzono daty premiery ajfonowej inkarnacji mobilnego Deluxe Ski Jumping 2.