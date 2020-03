Kultura w czasach kwarantanny. Jak zapewnić sobie rozrywkę, nie wychodząc z domu?

Mimo, że siedzisz obecnie w domu, nie oznacza że jesteś całkowicie odcięta/odcięty od kultury. Dzięki dobrodziejstwom współczesnej techniki oraz większej ilości czasu, spowodowanej brakiem konieczności przemieszczania się z miejsca na miejsce, masz na nią nawet więcej czasu. Skorzystaj z naszych propozycji kulturalnych, które umilą Ci czas, spędzony na kwarantannie.

Kilka propozycji kulturalnych na czas kwarantanny

My Darling Quarantine

Festiwal filmowy w twoim domu. Ekipa strony Talking Shorts zdecydowała się przygotować imprezę filmową na czas kwarantanny. Program festiwalu online składać się będzie z 7 filmów krótkometrażowych, opowiadających o dystopii. Filmy wybrane będą z programów 7 festiwali filmowych, które musiały przesunąć swoje terminy ze względu na epidemię.

Produkcje można obejrzeć na stronie internetowej festiwalu.

Wirtualny festiwal CSW Zamek

Warszawskie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wpadło na bardzo zbliżony pomysł. Obiekt muzealny, w którym znajduje się również kino, zamknięty jest chwilowo dla zwiedzających. Pracownicy stwierdzili jednak, że nie powinno to powstrzymywać ludzi od kontaktu z kulturą, sygnowaną przez CSW, dlatego postanowili wprowadzić swój program w wersji online.

Dzięki temu codziennie na fanpage’u instytucji pojawiać się będą propozycje filmów, które zostały wyselekcjonowane przez pracowników placówki. Będą to „filmy artystyczne, eksperymenty, trochę klasyki oraz treści, których nie moglibyśmy pokazać w kinie, jak np. internetowe projekty interaktywne”, jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Wybór produkcji znajdziesz na oficjalnym fanpage'u CSW.

Zwiedzanie muzeów online

Wiele innych muzeów zdecydowało się mocniej rozpromować opcję zwiedzania online, przy pomocy przeglądarki internetowej. Dzięki temu, nie wychodząc z domu, będziemy mogli zobaczyć zbioru kilkunastu najsłynniejszych muzeów. Na liście znalazły się (m.in):

Warto zwrócić także uwagę na projekt The Google Art Project, dzięki któremu możemy poznać historię niemal każdego muzeum na świecie.

Opery i przedstawienia online

Wyjście do kina, teatru, czy opery jest obecnie niemożliwe. Od czego jednak są nagrania archiwalne oraz transmisje z przedstawień na żywo? Wiele znanych i uznanych sztuk teatralnych oraz oper znajdziesz w bibliotece serwisu Ninateka. Również Metropolitan Opera zdecydowała się udostępnić występy swoich gwiazd na żywo.

Koncerty online

Zespoły muzyczne również musiały odwołać swoje trasy koncertowe. Na szczęście muzycy znaleźli na to sposób. Coraz więcej grup decyduje się na koncert transmitowany live. Wiele z nich znajdziesz na przykład na specjalnych stronach na Facebooku.

Empik Premium

Firma Empik postanowiła odblokować swoją usługę Premium na 60 dni, dla każdego za darmo. Dzięki temu dostaniemy dostęp (m.in) do audiobooków i e-booków bez opłat, czy do możliwości darmowej przesyłki kuriererem.

Playlista Warnera

Wytwórnia płytowa Warnera przygotowała specjalną playlistę zatytułowaną „Home Office”, na której zebrała najlepsze kawałki do pracy w domu. Jak wiadomo – muzyka łagodzi obyczaje, dlatego powinna też pomóc przy pracy zdalnej.

Zestaw muzycznych hitów odnaleźć można na Spotify.

To jedynie czubek góry lodowej rzeczy, które możemy robić zdalnie z komfortu naszego domu. Jeśli dodać do tego możliwość oglądania Netfliksa w większej grupie, darmowy dostęp do Porhub Premium, czy bezpłatną bibliotekę wszystkich numerów Playboya, okaże się, że jedynym ograniczeniem dla naszego bytowania w domu jest wyobraźnia. Nie dajmy się zwariować.

Czytaj także: Czy koronawirus zabije kino? Jak epidemia COVID-19 zmieni sposób oglądania filmów?