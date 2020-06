Kupujący Cyberpunka 2077 na PS4 i Xbox One dostaną ją także w wersji na PS5 i Xbox series X/S

Cyberpunk 2077 trafi do graczy 19 listopada 2020 roku, dosłownie na chwilę przed pojawieniem się nowej generacji konsol. CD Projekt RED nie zamierza zmuszać graczy do wybierania, czy w polską superprodukcję chcą zagrać natychmiast, czy też poczekać aż będą mogli kupić PlayStation 5 lub Xbox series X lub S.

Studio ogłosiło, że właściciele kopii gry na PS4 i Xbox One bez żadnych dodatkowych opłat uruchomią grę na konsolach nowej generacji, w gratisie otrzymując przy okazji lepszą grafikę i korzystanie z nowych możliwości sprzętu.

Aktualizacja nie będzie dostępna od razu; CD Projekt RED mówi o pojawieniu się jej w „późniejszym terminie”

Słowa CD Projekt RED mówią same za siebie:

"

Z przyjemnością potwierdzamy, że Cyberpunk 2077 będzie posiadał wsteczną kompatybilność z konsolami nowej generacji! Co to oznacza w praktyce? Kopia gry na PlayStation 4 będzie działała na PlayStation 5 od dnia premiery konsoli, a każdy kto kupi grę na Xbox One będzie mógł w nią zagrać również na Xbox Series X!

W późniejszym terminie wydamy również aktualizację do gry, dzięki której Cyberpunk 2077 będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał konsol nowej generacji. Wsteczna kompatybilność dotyczy fizycznych oraz cyfrowych kopii gry, i w obu przypadkach będzie dostępna za darmo. "