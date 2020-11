Kurier zorientował się, że dostarcza klientowi Playstation 5. Postanowił jej nie doręczyć

Playstation 5 jest tak ekskluzywne, że pewien kurier postanowił go nie dostarczyć klientowi. Mężczyzna odwrócił się na pięcie i odjechał spod adresu z konsolą na pace.

Kurier miał dostarczyć PS5, ale zorientował się, że to konsola i z nią odjechał

Na nagraniach z monitoringu udostępnionych przez klienta możemy zobaczyć, jak kurier faktycznie wyciąga paczkę z PS5 z bagażnika vana tylko po to, by po chwili włożyć ją z powrotem do samochodu i odjechać z miejsca zdarzenia. Kuriozum.

Jak pewnie słyszeliście z różnych miejsc, PS5 jest towarem deficytowym i praktycznie niedostępnym. Okazało się, że zainteresowanie sprzętem przerosło największe oczekiwania Sony, które nie zdążyło przygotować odpowiedniej ilości konsol. Wykorzystują to oczywiście cwani biznesmani, którzy sprzedają konsole na eBayu, czy na Allegro po wyjątkowo zawyżonych cenach.

Jak podaje serwis Video Games Chronicle, dostawca został zwolniony, ponieważ nie udało mu się dostarczyć paczki z konsolą PlayStation 5. Cóż, jak mawia Twitter "przyłapali go w 4K", a wideo możecie zobaczyć poniżej:

Jak sami widzicie, kurier wykonywał swoją pracę bez żadnych zarzutów. W pewnym momencie zostało mu jednak ostatnie, największe pudło. Właśnie ono zawierało drogocenną konsolę Sony. Mężczyzna odłożył je na ziemię, a następnie włożył znów do bagażnika i odjechał. Z opisu wynika, że PS5 miało być prezentem dla dzieciaka na 16. urodziny. Rzecznik Amazona wyjaśnił w oświadczeniu VGC, że kurier został już zwolniony, ale sama konsola przepadła.

VGC twierdzi, że na samym początku Amazon zaoferował zamawiającej konsolę kobiecie bon o wartości BAGATELA 5 funtów. Następnie firma postanowiła zwiększyć wartość bonu do 50 funtów, a dopiero potem chciała oddać pieniądze za kupiony sprzęt. Matka gracza chciała kolejny egzemplarz konsoli, tu jednak pojawił się problem - tych nie ma na stanie.