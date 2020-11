Kwarantanna na cmentarzu w Lipnie. Burmistrz: "Nie szukajmy luksusów"

Jak informuje tvn24.pl, władze Lipna (woj. kujawsko-pomorskie) zdecydowały, że na miejsce kwarantanny zbiorowej zostanie przeznaczony budynek na cmentarzu komunalnym. Znajduje się w nim chłodnia i cmentarna kaplica.

Budynek na cmentarzu komunalnym jest w dobrym stanie, ale lokalizacja może przerażać. Tym bardziej że osoby przebywające w kwarantannie nie mogą kontaktować się z otoczeniem, a widok nagrobków tuż pod oknami nie jest niczym przyjemnym.

Z decyzją nie zgadza się część radnych, którzy są zbulwersowani nietypowym pomysłem.

- mówi jedna z nich.

Tam są pomieszczenia socjalne. Ja wiem, że to nie jest hotel czterogwiazdkowy, ale kwarantanna to jest coś, na co możemy się nie zgadzać, ale jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się jej poddać. I tutaj nie szukajmy luksusów.

- stwierdza burmistrz Lipna Paweł Banasik.

Wprawdzie lokalizacja wzbudza skrajne emocje, jednak znajdujące się tam pomieszczenia, spełniają wszystkie warunki do przebywania tam osób na kwarantannie.

- zauważa radna Wiesława Tyfczyńska w rozmowie z lipno-cli.pl.

Radni podjęli taką uchwałę 20 listopada 2020 na sesji rady miejskiej. Proponowali wyznaczenie innego miejsca, ale nie spotkało się to z aprobatą. Jak dotąd tylko jedna osoba skorzystała z odbycia kwarantanny na cmentarzu.

– zastrzega włodarz Lipna Paweł Banasik.

Jak wynika z danych, liczba zakażeń koronawirusem rośnie lawinowo również w powiecie lipnowskim. Wiąże się to z coraz większą liczbą osób skierowanych na kwarantannę. Na koniec października w powiecie lipnowskim kwarantanną objętych było 1075 osób, wszyscy przebywali w domach.

W marcu wskazaliśmy budynek na cmentarzu komunalnym. Najpierw mieliśmy wyznaczone trzy budynki do odbywania kwarantanny: strażnicę, budynek na stadionie i budynek na cmentarzu komunalnym. Później mogliśmy zejść do jednego budynku i wskazaliśmy ten na cmentarzu komunalnym. Ja wiem, że to nie jest hotel czterogwiazdkowy, ale kwarantanna to jest coś, do czego jesteśmy zmuszeni, nie szukajmy luksusów. Gdzie byśmy nie wskazali, to będą kontrowersje. Ten budynek na cmentarzu komunalnym budzi emocje, bo jest na cmentarzu właśnie, ale tam są pomieszczenia, które możemy do kwarantanny wskazywać. Jesteśmy skazani teraz na trudne warunki i musimy się z nimi zmagać, trwa pandemia, ale ona nie będzie trwała wiecznie. Teraz musimy sobie poradzić. Jeżeli będzie konieczność, wskażemy inne budynki. Pandemia trwa ponad pół roku, były takie momenty, że na terenie miasta Lipna było ponad dwieście osób w kwarantannie, ale zwyczajowo ludzie starają się kwarantannę odbywać w warunkach domowych, mają takie możliwości i warunki, albo korzystają z jeszcze innych rozwiązań. Ja nie chciałbym, żeby zapanowała taka sytuacja, że sale gimnastyczne będziemy musieli przekształcać w szpitale polowe. Robimy wszystko, apeluję do mieszkańców o przestrzeganie zasad sanitarnych. Mieliśmy takie sytuacje, że nawet w urzędzie pojawili się mieszkańcy Lipna, którzy twierdzili, że nie obowiązuje ich noszenie maseczek, interweniować musiała policja.