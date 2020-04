Kwarantanna przyczyniła się do wzrostu piractwa. Które produkcje Polacy ściągają najczęściej?

Serwis iknowwhatyoudownload.com opublikował dane dotyczące poziomu piractwa w różnych państwach Europy, Azji i Ameryki Południowej. Portal Torrent Freak podjął się przeanalizowania wyników, dochodząc do jasnego wniosku - kwarantanna wywołana pandemią koronawirusa przyczyniła się do wzrostu piractwa w sieci.

Koronawirus powodem wzrostu piractwa. Które produkcje Polacy ściągają najczęściej?

Analizując opublikowane dane, portal Torrent Freak wysnuł wniosek, że poziom piractwa znacząco wzrósł w tych krajach, w których koronawirusowe obostrzenia są najsurowsze. W przeciwieństwie do Włoch czy Hiszpanii, gdzie po wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny ilość nielegalnych pobrań strzeliła w górę, Szwecja czy Stany Zjednoczone nie odnotowały znacznych wzrostów. W Szwecji ograniczenia w życiu publicznym są na niewielkim poziomie, zaś w USA dotyczą wyłącznie najbardziej zaludnionych stanów (Kalifornia, Nowy Jork czy New Jersey).

Jak sytuacja prezentuje się w Polsce? W naszym kraju, tak jak we Włoszech i Hiszpanii, również odnotowano wzrost nielegalnych pobrań. Najwięcej z nich odnotowano 29 marca 2020 roku - 597 tysięcy z 218 tysięcy adresów IP. Co nasi rodacy ściągają najczęściej? Zgodnie z raportem, aż 64% pobrań stanowią filmy. W następnej kolejności są gry - 15%, potem filmy pornograficzne - 13%, a dopiero na końcu muzyka z wynikiem zaledwie 4%.

Które produkcje cieszą się wśród polskich piratów największym zainteresowaniem? Na płaszczyźnie filmowej królują "1917", "Psy 3. W imię zasad", "Jak zostałem gangsterem" i "Zenek". Jeśli zaś chodzi o seriale to najczęściej pobieranymi tytułami są "Westworld", "Better Call Saul", "The Walking Dead" oraz "Chirurdzy".