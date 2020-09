Kwitnie handel negatywnymi testami na koronawirusa. Ludzie go kupują i jadą na wakacje

Osoby ze smykałką do interesów potrafią zarabiać na wszystkim. Często bazując na niewiedzy, strachu czy naiwności swoich klientów. Dlatego tak ważna jest edukacja oraz rzetelna informacja społeczeństwa, pochodząca z oficjalnych, sprawdzonych i pewnych źródeł.

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie "Co jest ważniejsze, zdrowie czy udane wakacje?" dla każdego będzie jasna - nic bardziej mylnego. Trwa bowiem handel negatywnymi testami na obecność koronawirusa. Kto je kupuje? Często osoby, które chcą za wszelką cenę wybrać się na urlop.

Jak donosi PAP, na Ukrainie kwitnie handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Dyrektor jednego z laboratoriów cytowany przez agencję Interfax-Ukraina potwierdza, że klientami są osoby, które chcą udać się za granicę.

"

Na dziś testy PCR robi się zarówno po to, by wykryć wirusa, jak i realizując formalne wymogi w celu wyjazdu za granicę albo zakończenia kwarantanny. Jeśli chodzi o wyjazd za granicę, to obecnie na rynku już istnieje pewien handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku PCR w celu wyjazdu za granicę. "