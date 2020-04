LEGO zrezygnuje z plastiku. Z czego będą wykonane nowe klocki?

Pandemia koronawirusa nie schodzi z ust całego świata. Jednak przed wybuchem zarazy świat zalały apele ekologów, w tym legendarny już wywód Grety Thunberg na temat smutnej przyszłości naszej planety. Specjaliści podkreślali, że każdy z nas ma wpływ na lepszą kondycję Ziemi, wystarczy, że zmieni swoje nawyki. W wielu miastach narzucono segregację śmieci, a przede wszystkim namawiano do rezygnacji z nadmiernego korzystania z plastiku. Lidl wprowadził ekologiczne worki na owoce i warzywa, z plastikowych słomek zrezygnowały nie tylko małe restauracje, ale też sieciówki takie jak McDonald's.

Lego zrezygnuje z plastiku. Z czego będą nowe klocki?

Decyzję o zmianie działania firmy podjęło również LEGO. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw produkujących zabawki na świecie. Małe plastikowe klocki czyhające w każdym zakamarku domu, aby zaatakować nasze bose stopy w ciemności - to scenariusz, którego również nie trzeba tłumaczyć ich fanom. Z LEGO na przestrzeni lat ułożono już niemal wszystko. Od Sokoła Milenium z Gwiezdnych Wojen przez ikony architektoniczne do sobowtóra Krzysztofa Zalewskiego.

Firma już kilka lat temu przyznała, że ma w planach zmianę polityki i chęć zastąpienia plastiku innym, bardziej ekologicznym materiałem. Twórcy klocków zauważyli, że coraz więcej rodziców zwraca uwagę z czego są zabawki ich dzieci i chcą od najmłodszych lat uczyć pociechy dbania o środowisko, stąd wzrost zainteresowania chociażby przedmiotami do zabawy wykonanymi z drewna. LEGO uruchomiło kampanię "Plants from Plants", dzięki której na rynek trafiły klocki, które przypomniały rośliny i wykonano je z trzciny cukrowej. To był początek klockowej rewolucji.

Elementy nie różniły się niczym od dobrze nam znanych plastikowych klocków. Jak czytamy na whitemad.pl, podobna była ich waga, faktura, a nawet wytrzymałość. Podtrzymało to decyzję właścicieli o rezygnacji z plastiku na rzecz nowego materiału.

LEGO podkreśla, że całkowite zastąpienie tradycyjnego plastiku, tym zrobionym z trzciny cukrowej nie jest możliwe natychmiast. Firma testuje także inne materiały, jednak zapewnia, że zmiany będą dynamiczne i zadowolą ekologów.

Uzyskany z trzciny cukrowej plastik produkowany na tak dużą skalę jest znacznie bardziej przyjazny środowisku niż tradycyjny, jednak nie oznacza to, że można nazwać go ekologicznym. Szkodzi mniej, jednak nie jest biodegradowalny. Aktualnie 2% z 3,600 rodzajów klocków LEGO powstaje w firmie z trzciny - ma się to zmienić do 2030 roku.