Lady Gaga zaprezentowała nowy singiel "Hold My Hand", który nagrała do filmu "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise’em w roli głównej. Film trafi do kin w Polsce już 27 maja.

Lady Gaga nagrała piosenką do "Top Gun: Maverick". Posłuchaj "Hold My Hand" [WIDEO]

Za produkcję nagrania "Hold My Hand" odpowiadają Lady Gaga i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermyera oraz Hansa Zimmera.Tak Lady Gaga napisała o tej piosence na swoim Instagramie:

Kiedy pisałam piosenkę do filmu "Top Gun: Maverick", nie zdawałam sobie sprawy, jak wielu warstw filmu będzie dotykać, ani jak bardzo będzie się odnosić do mojej własnej psychiki oraz do natury świata, w którym przyszło nam żyć. Pracowałam nad tym utworem od lat, wciąż go doskonaląc i próbując nadać mu nasz styl i charakter. Chciałam stworzyć piosenkę, w której dzielimy się naszą głęboką potrzebą bycia zrozumianym i próbą zrozumienia siebie nawzajem, tęsknotą za bliskością, gdy czujemy się tak daleko, ale i umiejętnością doceniania bohaterów życia.

Posłuchajcie, jak brzmi kawałek "Hold My Hand":

Oglądaj

"Top Gun" Maverick": Kiedy premiera filmu z Tomem Cruisem?

Światową premierę filmu "Top Gun: Maverick" wyznaczono na 27 maja. Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.

Oglądaj

Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.