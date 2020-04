Lady Gaga zebrała 35 milionów dolarów na walkę z koronawirusem

Lady Gaga i organizacja Global Citizen zebrali już 35 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Artystka zapowiedziała również specjalny program telewizyjny, w którym wystąpią m.in. Paul McCartney, Stevie Wonder i Billie Eilish.

Lady Gaga w walce z koronawirusem

Jak podaje agencja prasowa Associated Press, Gaga w poniedziałek pojawiła się na konferencji prasowej. Tam zdradziła zebraną sumę, która zostanie przekazana w ręce Światowej Organizacji Zdrowia. Gwiazda zapowiedziała również specjalny program "One World: Together At Home". Przychody z emisji zostaną przeznaczone na walkę z koronawirusem. Ta zaś odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 20:00 czasu lokalnego (2 w nocy w Polsce).

Gaga zapowiedziała, że wydarzenie ma celebrować trzy rzeczy:

" Co jest bardzo ważne, to trzy rzeczy - celebracja globalnego społeczeństwa, którym się teraz staliśmy. Drugim jest podkreślenie ważności tego historycznego, niespotykanego wcześniej kulturowego ruchu. Po trzecie, chcemy cieszyć się z mocy ludzkiej wytrwałości w obliczu tragedii. "

Wielogodzinny program telewizyjny będzie również streamowany na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Twitterze. Planowane są występy i gościnny udział m.in. Eltona Johna, Davida Beckhama, Johna Legenda, Eddiego Veddera, Kerry Washington, Chrisa Martina z Coldplay, Andrei Bocelliego, a także Idrisa Elby i jego żony, Sabriny, u których zdiagnozowano koronawirusa.

Gaga wyjawiła, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalnej odzieży ochronnej dla pracowników medycznych, rozszerzenie możliwości laboratoriów, a także pomoc w poszukiwaniach szczepionki i leków na powikłania zdrowotne wywoływane przez koronawirusa.

Wokalistka wyjaśniła też, że program nie będzie fundraiserem, więc mamy się "zrelaksować, odłożyć portfele i po prostu cieszyć się z show".