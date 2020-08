Lamborghini Aventador Patryka Vegi skonfiskowane przez skarbówkę. Za przekręt na 700 000 zł

Patryk Vega to jeden z najgłośniejszych polskich reżyserów ostatnich lat, taśmowo produkujący hity filmowe. Jego obrazy przyciągały do kin miliony ludzi, co przyniosło twórcy pokaźny sukces finansowy.

Vega zarobił na swoich filmach miliony i przeznaczył je na cieszenie się życiem. Jednym z tego przejawów było warte 2,5 mln zł auto Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster o charakterystycznym, matowym lakierze oraz indywidualnych tablicach rejestracyjnych „VEGA”.

Reżyser cieszył się supersamochodem przez półtora roku. Lamborghini zostało mu pod koniec sierpnia 2020 roku zarekwirowane przez Krajową Administrację Skarbową, w ramach śledztwa w sprawie przestępca skarbowego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

Lamborghini Aventador Patryka Vegi zarekwirowane przez KAS. Zarzut przestępstwa skarbowego na kwotę 700 000 zł

Krajowa Administracja Skarbowa nie chce komentować sprawy, redakcji „Super Expressu” udało się jednak uzyskać informacje z prowadzącej sprawę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

" Uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo o przestępstwo skarbowe dotyczące uszczuplenia należności celno – podatkowych w związku z uzyskaniem, na podstawie podrobionego dokumentu zwolnienia od należności, sprowadzonego z USA do Polski w 2019 roku w ramach mienia przesiedleńczego samochodu marki Lamborghini Aventador. Samochód marki Lamborghini w ubiegłym roku został zgłoszony w Agencji Celno-Ekspedycyjnej w Gdyni jako mienie przesiedleńcze obywatelki Stanów Zjednoczeniowych. "

Polskie przepisy zwalniają z opłat mienie przesiedleńcze, rozumiane jako ruchomości zakupione przez obywatela co najmniej na 6 miesięcy przed powrotem do kraju. Prokuratura oznajmiła, że umowa sprzedaży została antydatowana, żeby od supersamochodu nie trzeba było płacić opłat celnych, akcyzy i podatku VAT.

" Do zgłoszenia celnego została przedłożona miedzy innymi kserokopia dokumentu - tytułu własności pojazdu, z którego wynikało, że został on zakupiony 31 sierpnia 2018 roku. Jak ustalono, przedłożony dokument został podrobiony tak w zakresie rzeczywistej daty jego sporządzenia, jak i daty zakupu pojazdu. Faktycznie został zakupiony 21 stycznia 2019 roku. Tym samym nie zachodziły przesłanki do zwolnienia od należności celno - podatkowych. Nastąpiło uszczuplenie należności celnych i podatkowych w kwocie przekraczających 700 tysięcy złotych. W związku z toczącym się postępowaniem samochód został zabezpieczony od osoby, która go użytkowała. Postępowanie w tej sprawie toczy się. "

Za przestępstwo karno-skarbowe grozi grzywna i pozbawienie wolności, a także przepadek mienia. Prokuratura nie podała, przeciwko komu toczy się śledztwo - najprawdopodobniej chodzi o wspomnianą wcześniej kobietę.

