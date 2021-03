Lana Del Rey z promocją płyty w Warszawie już w piątek. Będzie konkurs na najciekawszą relację

Z okazji premiery płyty "Chemtrails over the Country Club" Lana Del Rey zostawi swój ślad nad Warszawą. Ruszy także wyjątkowy konkurs.

Melancholijna Lana Del Rey już wkrótce zaprezentuje światu najnowszy album. Jej ostatnie wydawnictwo "Norman Fucking Rockwell" uzyskało w Polsce status złotej płyty i ukazało się w 2019 roku. Po dwóch latach wokalistka powraca z nowym materiałem.

Premierę już siódmego studyjnego albumu amerykańskiej piosenkarki zaplanowano na 19 marca 2021 roku. Płyta będzie nosiła nazwę "Chemtrails Over the Country Club" i to właśnie do niej wokalistka nawiązała sposób promocji krążka.

Lana Del Rey będzie promowała płytę w Warszawie

Chemtrails - inaczej smugi chemiczne to znana teoria spiskowa, która zakłada, że białe ślady, które zostawiają za sobą lecące po niebie samoloty, są wytworami mającymi ukryte cele. Ich wytwarzanie, według wyznawców kuriozalnego pomysłu, ma być szkodliwe dla organizmów żywych. Na przekór spiskowcom, Lana Del Rey przeniosła promocję płyty w niebo.

Już dzień po premierze płyty Lany Universal Music Polska zachęca do zwrócenia uwagi na niebo nad Warszawą. Wówczas między 12:00 a 13:00 piosenkarka zostawi ślad na niebie w stolicy. Jak czytamy w oświadczeniu wytwórni, zjawisko najlepiej będzie obserwować z bulwarów nad Wisłą. Organizatorzy wydarzenia przypominają, by podczas spaceru nosić maskę i zachowywać od siebie bezpieczne odległości.

Jednak to nie koniec atrakcji dla fanów wokalistki. Chętni będą mogli wziąć udział w specjalnym konkursie. 3 najlepsze relacje z wydarzenia, opublikowane w mediach społecznościowych z tagiem #ChemtrailsOverWarsaw zostaną nagrodzone najnowszą płytą Lany Del Rey wydaną na winylu.