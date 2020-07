Lara Croft jest lesbijką? Twórcy opowiedzieli o orientacji seksualnej poszukiwaczki przygód

Słynna poszukiwaczka przygód Lara Croft od dekad jest ikoną gier wideo. Czy można ją również nazwać ikoną osób LGBTQ? Twórca komiksu "Tomb Raider: Inferno" zdradził szczegóły dotyczące orientacji seksualnej bohaterki.

W 2018 roku wydawnictwo Dark Horse Comics wypuściło miniserię "Tomb Raider: Inferno", w której mogliśmy śledzić nowe przygody Lary Croft. Seria była niejako kontynuacją nowej trylogii gier. Jeden z twórców tytułu wyznał, że początkowo komiks miał się kończyć wyjściem z szafy słynnej archeolożki. Jednak nie do końca tak się stało.

Rewelacja na temat Lary Croft pojawiła się przypadkiem na Twitterze Jacksona Lanzinga, który odpowiadał za dwa pierwsze numery "Tomb Raider: Inferno". Scenarzysta odpowiedział na wpis Gail Simone - słynnej twórczyni komiksów, która zamieściła swoje odczucia odnoszące się do relacji Lary Croft i jej przyjaciółki Samanthy Nishimury.

"

Gail Simone:

Właśnie przeszłam ponownie pierwszą część nowej trylogii Tomb Raidera (kocham tę serię) i nie przekonacie mnie, że Lara i Sam nie czują do siebie na 1000% pociągu. To nawet nie jest podtekst.

Jackson Lanzing:

Gail, bardzo się staraliśmy, by to weszło do kanonu. Mieliśmy nawet cały numer "TR: INFERNO" poświęcony Larze, uciekającej z toksycznej, narkotycznej pułapki, dzięki której w końcu w pełni zrozumiała swojej uczucia do Sam. W czasie, kiedy numer poszedł do publikacji, ich kulminacyjny pocałunek zamienił się w przyjacielski uścisk. "