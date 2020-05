Latający żółw prawie spowodował wypadek samochodowy. Jak doszło do szokującego zdarzenia? [WIDEO]

"Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom." - te słynne słowa z "Hamleta" Williama Shakespeare'a idealnie pasują do sytuacji, do której doszło w stanie Georgia w USA. Kobieta prawie spowodowała wypadek samochodowy, ponieważ niespodziewanie w szybie jej pojazdu wbił się żółw.

O dziwacznym zdarzeniu zrobiło się głośno, kiedy mieszkanka miasta Savannah, Latonya Lark poinformowała na Facebooku, co ją spotkało na drodze szybkiego ruchu Truman Parkway. Gdyby nie zdjęcia i nagranie wideo, prawdopodobnie, nikt nie uwierzyłby w tę historię.

Mój poprzedni ogranicznik... Pan Żółw został uznany za winnego, ale nie miał ubezpieczenia. On został eskortanty do rezerwatu przyrody, a ja zostałam z rachunkiem. Więc uważajcie w Savannah na latające żółwie na Truman Parkway. Mój brat prawie stracił głowę. Mi cukier podskoczył pod sam sufit... Nic mi się nie stało, ale jestem zaniepokojona... "

Lark jechała drogą ze swoim bratem, który siedział na miejscu pasażera z przodu samochodu. Nagle w przednią szybę wbił się rozpędzony obiekt, który utknął w szklanej wyrwie. Okazało się, że to żółw. Mało brakowało, a zszokowana kobieta, spowodowałaby wypadek samochodowy. Na szczęście osobom w samochodzie nic się nie stało. Po zdarzeniu na miejsce przyjechała policja.

Niestety Lark musi pokryć koszty naprawy swojego samochodu. Z tego powodu powołała na Facebooku zbiórkę pieniędzy na serwis. W opisie zbiórki opisała dokładniej zaistniałą sytuację i podzieliła się swoją teorią na temat tego, skąd żółw wziął się w powietrzu i czemu pędził z tak dużą prędkością, że przebił szybę samochodu.

Jechałam Truman Parkway, kiedy ktoś musiał przyspieszyć i potrącić żółwia, więc wzbił się w powietrze. Żółw przebił się przez przednią szybę i prawie zdekapitował mojego pasażera. Według policji żółw był odpowiedzialny za wypadek i zabrano go do rezerwatu. Dzięki Bogu mój pasażer był cały pokryty szkłem, ale nic mu się nie stało, a żółw wciąż żył. Niestety mam progresywne ubezpieczenie i nie pokryło opłat holowniczych i wymiany szyby. Poza tym musiałam wziąć kilka dni wolnego w pracy z powodu szoku i zbyt dużego cukru we krwi. Proszę, odwiedźcie moją stronę laditea.com. Docenię każdą, nawet najmniejszą pomoc. "