Łatwy sposób na anulowanie subskrypcji Netfliksa. Teraz platforma zrobi to za ciebie

Jesteś zbyt leniwą osobą, by samodzielnie anulować subskrypcję Netfliksa? A może nie masz głowy do zapamiętania kolejnego obowiązku. Bez obaw. Netflix postanowił wyciągnąć do użytkowników pomocną dłoń i wprowadził nową funkcję. Wiąże się jednak ona z pewnymi warunkami, które użytkownik serwisu musi najpierw spełnić.

Netflix - automatyczne anulowanie subskrypcji

Platformy streamingowe mają tę przewagę nad telewizją kablową, że między innymi są dostępne na żądanie, a korzystanie z nich nie wiąże się z podpisywaniem umowy trwającej kilkanaście miesięcy. Można zapłacić za jeden miesiąc, obejrzeć wybrane przez siebie produkcje, a następnie zawiesić konto w oczekiwaniu na kolejne interesujące nas tytuły.

Netflix od jakiegoś czasu stara się iść swoim użytkownikom na rękę i wyręczać ich w uciążliwych działaniach, więc często wprowadza zmiany, które mają maksymalizować przyjemność płynącą z korzystania z serwisu. Wśród nowych funkcji pojawiła się automatyczna pauza w pobieraniu pieniędzy za następny miesiąc. Skąd jednak platforma wie, kiedy przestać ściągać opłaty? Jak zwykle w tego typu przypadkach na ratunek przyszła prosta statystyka.

Jak podaje Deadline, Netflix zapowiedział nową funkcję, która ma służyć satysfakcji swoich klientów. Przedstawiciele platformy opisali jej działanie w liście do inwestorów.

" Bardzo mały procent naszych użytkowników nie oglądała kompletnie niczego w ciągu minionych dwóch lat. Chociaż ułatwiamy członkom anulowanie subskrypcji zaledwie kilkoma kliknięciami, nie skorzystali z tej możliwości. Zadecydowaliśmy więc, że zaprzestaniemy naliczać opłaty od użytkowników, którzy spełniają powyższe kryteria. (...) Mimo że ta zmiana spowodowała niewielki spadek przychodów, uważamy, że taka polityka prokonsumencka jest słuszna, a długoterminowe korzyści przeważą nad krótkoterminowymi kosztami. Naszym zdaniem w świecie, w którym konsumenci mają wiele abonamentów, automatyczne wstrzymywanie płatności po dłuższym okresie nieużywania, powinno być sposobem działania wiodących usług. "

Oznacza to, że w przypadku osób, które w ciągu dwóch lat ani razu nie obejrzą niczego na Netfliksie, platforma wstrzyma automatyczne pobieranie kwoty za następny miesiąc użytkowania. Tego typu podejście to ukłon w stronę klientów i chociaż pozornie firma traci łatwy przychód, chce być uczciwa wobec swoich użytkowników, jednocześnie mając świadomość, że tego typu działania odbiją się pozytywnie na jej wizerunku.

Zmianę w działaniu platformy skomentował prezes Netfliksa - Reed Hastings.

" Myślę, że kiedy klient od nas odchodzi, to zawsze jest to tymczasowe. Użytkownicy wrócą. To tylko kwestia czasu, zależna od momentu, w którym nasza usługa stanie się jeszcze lepsza, być może dochody użytkowników wzrosną lub gdy internet stanie się szybszy. Kochamy ludzi, którzy chcą posmakować Netfliksa. Mamy nadzieję, że zostaną z nami przez 50 lat. "

Póki co decyzje szefów platformy przynoszą wymierny sukces. W ciągu ostatniego kwartału Netflix zanotował wzrost użytkowników o 10 milionów subskrybentów. Łączna liczba osób korzystających z serwisu na całym świecie wynosi 193 miliony.

