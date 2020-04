America’s Food Fund to nowa organizacja, mająca pomóc w przekazywaniu żywności do amerykańskich banków żywności. Organizacja powstała z inicjatywy aktora Leonardo DiCaprio oraz Lauren Powell Jobs, znanej pani filantrop. Parze udało się ściągnąć do pomocy także Tima Cooka, szefa firmy Apple oraz Fundację Forda.

Dzięki pierwszym działaniom wszystkich zainteresowanych w momencie startu nowej organizacji udało się zebrać już 12 mln dolarów. Ma działać w ścisłej współpracy z World Central Kitchen oraz Feeding America.

Organizacja ma wesprzeć działające już banki żywności, dostarczające jedzenie i stosowne środki codziennego użytku dla najbardziej potrzebujących. W szczególności: rodzin o niskim poziomie życia, osób starszych, pracowników zagrożonych utratą pracy oraz dzieci, które polegały na programach żywnościowych w szkołach.

America’s Food Fund – nie tylko słowa otuchy

Leonardo DiCaprio w specjalnym oświadczeniu pochwalił prężnie działające organizacje pomocowe.

" W obliczu światowego kryzysu, organizacje jak World Central Kitchen i Feeding America, inspirują nas swoim niezachwianym postanowieniem, by żywić najbardziej potrzebujących. Dziękuję im za ich niestrudzoną pracę na linii frontu walki z epidemią. Zasługują na naszą pomoc i wsparcie. "

W podobnych słowach wypowiedział się także José Andrés, założyciel World Central Kitchen.

" W tych trudnych czasach, talerz jedzenia może być zarówno niezbędnym sposobem wyżywienia, ale także oddolnym symbolem nadziei. Sygnałem, że jesteśmy, dbamy, przejmujemy się losem innych i robimy wszystko co w naszej mocy, by jutro było lepiej. "

Podobnego zdania jest Claire Babineaux-Fontenot, szefowa organizacji Feeding America. Jej inicjatywa jest to największa organizacja pomocowa w Stanach, zajmująca się dostarczaniem świeżej żywności do osób potrzebujących. Organizacja posiada ponad 200 banków żywności oraz ponad 6 tys. specjalnych spiżarni, dzięki czemu każdego roku pomaga wyżywić ponad 40 mln Amerykanów.

Tim Cook, szef firmy technologicznej Apple dodał, że:

" Nikt nie może czuć się dobrze, jeśli nie jest dobrze odżywiony. Jedynym sposobem, w jaki możemy przeciwdziałać obecnemu kryzysowi jest pomoc najbardziej poszkodowanym. Dając im najbardziej potrzebne rzeczy, pomożemy im, by mogli zadbać o siebie i swoje rodziny. (…) Lekcją, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w tym trudnym czasie, który musi spędzić oddzieleni od siebie, jest zauważenie, że jesteśmy silniejsi i bardziej wytrwali, gdy wspieramy się wzajemnie. "

Inne działania pomocowe

To kolejne działanie ludzi showbiznesu, mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym w czasach niespowalniającej pandemii groźnego wirusa. W ostatnim czasie Sony Corporation, Netflix, Facebook, czy Fundacja Billa Gatesa również włączyły się do różnorodnych akcji pomocowych, mających na celu powstrzymanie negatywnych skutków koronawirusa. Wszyscy liczą na jak najszybsze rozwiązanie obecnej sytuacji i powrót do dawnej normalności.

