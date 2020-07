Lech zapowiedział muzyczny projekt Lech Music Festiwale Inaczej. Na czym polega?

Pandemia koronawirusa pozbawiła fanów festiwali letnich imprez. Uczestnicy dużych wydarzeń muzycznych muszą w tym roku obejść się smakiem i co najwyżej oglądać koncerty online. W związku z tym kultowi polscy artyści postanowili wziąć udział w akcji Lecha i Alkopoligamii w ramach projektu Lech Music Festiwale Inaczej.

Lech Music Festiwale Inaczej. Na czym polega projekt?

Aby podtrzymać festiwalową atmosferę 10 artystów zaprezentuje 5 festiwalowych kawałków na specjalnej płycie winylowej. To propozycja dla każdego, kto lubi muzykę rozrywkową oraz klimat letnich imprez na świeżym powietrzu. Twórcy zapowiadają, że dzięki wydawnictwu każdy z słuchaczy będzie mógł poczuć festiwalowy klimat bez wychodzenia z domu.

W ramach projektu słynni polscy artyści zinterpretowali kultowe kawałki naszych rodzimych raperów. W ten sposób powstało 5 zupełnie nowych aranżacji, które łączą ze sobą gatunki i style muzyczne. Na płycie usłyszymy pop, alternatywę, a nawet funkowe i rockowe brzmienia.

Premierowy singiel z planowanego winyla zostanie opublikowany 20 lipca. Póki co skład projektu oraz lista utworów, które pojawią się na płycie jest tajemnicą. Co więcej, każdy zakupiony krążek Lech Music Festiwale Inaczej to także wsparcie dla fundacji WOŚP.