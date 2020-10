Legendarna okładka Marvela wystawiona na sprzedaż za astronomiczną kwotę

To, że komiks jest sztuką, nie trzeba już chyba nikogo namawiać. Do rangi dzieła urosły nie tylko pozycje ambitne i zarezerwowane dla czytelników o wysublimowanym smaku, ale również klasyczne historie superbohaterskie, które należą do nurtu komiksu komercyjnego. Jedna z prac legendarnych rysowników Marvela zostanie wystawiona na sprzedaż za ogromne pieniądze.

"The Amazing Spider-Man" #129 - ile kosztuje okładka komiksu Marvela?

Komiksowe uniwersum Marvela istnieje od roku 1961. Od tego momentu nieprzerwanie pojawiają się dobrze znani superbohaterowie, ale zbiegiem lat debiutują też zupełnie nowe postacie, które z czasem zyskują uznanie czytelników. Jedną z nich był bohater, który zadebiutował w 129. numerze serii "The Amazing Spider-Man" z 1974 roku.

Komiksowi zapaleńcy zapewne wiedzą o kim mowa. Ci, którzy są na bakier z historią Marvel Comics, spieszymy z pomocą. Chodzi o Franka Castle'a lepiej znanego jako Punisher. Ten antybohater zadebiutował jako jeden z wrogów Spider-Mana. Miał go wyeliminować na zlecenie innego złoczyńcy - Jackala. Dopiero z czasem dostrzeżono potencjał tkwiący w Punisherze i uczyniono z niego herosa czyszczącego świat z bandziorów.

Zobacz: "Punisher MAX" tom 8 - [RECENZJA]

Jak donosi portal TMZ, na serwisie aukcyjnym poświęconym komiksom superbohaterskim ComicConnect, pojawi się wkrótce nowa oferta dla prawdziwych kolekcjonerów - oryginalny rysunek okładki "The Amazing Spider-Man" #129 autorstwa Gila Kane'a i Johna Romity Seniora. Cena za dzieło wyniesie 2 miliony dolarów.

Czy to odpowiednia kwota za rysunek? Tak Nie wiem Nie

Kwota nie wynika jedynie z faktu, że w to pierwszy w historii rysunek przedstawiający Punishera. Grafika była uznana za zaginioną po tym, jak Kane wiele lat temu sprzedał ją prywatnemu kolekcjonerowi.

Po latach okładka ponowie wypłynęła i niebawem zmieni właściciela. Zakupu będzie można dokonać w dniach 23 listopada - 14 grudnia 2020 roku. Na grafice widzimy Punishera, który strzela z broni palnej. Większą część okładki stanowi rysunek przedstawiający Spider-Mana skaczącego ze ściany wprost na celownik broni Castle'a.

Kompozycję uzupełnia krzykliwe hasło: "On jest inny! Niesie śmierć! On - Punisher! Najbardziej niebezpieczny najemny zabójca wszech czasów! Jego zadanie: Zabić Spider-Mana! A za najbardziej morderczym spiskiem w dziejach czai się... Jackal!".

Kto będzie szczęśliwym nabywcą legendarnej okładki? Przekonamy się za kilka tygodni.

Zobacz też: "Amazing Spider-Man. Globalna sieć: Upadek imperium. Tom 7" - [RECENZJA]