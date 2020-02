Legendarny hit z lat 80. ma już ponad miliard wyświetleń na YouTubie. Dołączył do elitarnego grona

Piosenka została nagrana w dwóch wersjach i wydana trzykrotnie. Nawet teledysk nagrano dwa razy! Ale nareszcie, po latach bycia absolutnym klasykiem, przebój "Take On Me" z repertuaru grupy A-Ha doczekał się miliarda wyświetleń na YouTubie.

A-Ha z rekordowym wynikiem na YouTubie

Największy przebój norweskiej grupy był punktem obowiązkowym niemal każdego programu wczesnego MTV, które dzięki klipom między innymi A-Ha i Michaela Jacksona stało się ogromnym potentatem. Samo wideo powstało dzięki wizji jednego z szefów Warner Bros. oraz reżysera Steve'a Barrona.

Do przygotowania klipu nagrano nagrania zespołu wykonującego utwór na żywo, które następnie przerobiono na ołówkowe ryciny. Każda klatka została zamieniona na rysunek, a łącznie wideo do "Take On Me" zawierało ich ponad 3 tysiące. Sam proces przetwarzania materiału zajął łącznie aż 16 tygodni. Przypomnijmy sobie efekt tej katorżniczej pracy:

Samo wideo było ogromnym przebojem - wygrało aż 6 nagród na MTV Video Music Awards, a utwór (wydany ponownie w 1985 roku) stał się hitem numer 1 w aż 36 krajach. Serdecznie gratulujemy grupie A-Ha tego sukcesu.