Lekarz zabił kobietę swoim penisem. Wszystko przez niebezpieczną praktykę seksualną

W 2019 roku świat obiegła informacja o lekarzu z Niemiec, który przez przypadek zabił swoją kochankę podczas seksu oralnego. Mężczyzna został skazany na 9 lat więzienia. Postanowił odwołać się od wyroku sądu.

Śmierć podczas seksu. Lekarz zabił kobietę penisem

Życie seksualne ludzi jest bardzo różnorodne i dopóki nikomu nie dzieje się krzywda, wszystko jest w porządku. Zdaniem sądu w przypadku doktor Andreas David Niederbichler, nie tylko dopuścił się gwałtu, ale również bezpośrednio doprowadził do śmierci swojej kochanki.

38-letnia Yvonne M. zmarła podczas seksu oralnego w wyniku przedawkowania kokainy. Chirurg plastyczny przed stosunkiem posypał penisa obfitą ilością narkotyku. Kobieta nie przeżyła zbliżenia, ponieważ kokainy było zbyt dużo. Kluczowe dla sprawy jest to, że Niederbichler użył środka odurzającego bez wiedzy kobiety.

Kiedy stanął przed sądem za doprowadzenie Yvonne M. do śmierci, biegli uznali czyn lekarza za gwałt, ponieważ kokaina na penisie nie była konsultowana z ofiarą. Niederbichler został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Jak podaje "Bild", postanowił jednak odwołać się od wyroku, ponieważ twierdzi, że nigdy nie odurzył żadnej kobiety bez jej zgody. Linia obrony lekarza odwołuje się do faktu, że Yvonne M. miała często zażywać kokainę. Zdaniem chirurga plastycznego problemem nie było więc podanie jej narkotyku bez wiedzy partnerki, a jej przedawkowanie, do którego doprowadził zupełnie nieświadomie.

Tłumaczenia lekarza są związane z oskarżeniami wdowca po Yvonne M. i ich syna, którzy domagają się od odszkodowania za doprowadzenie do śmierci kobiety. Żądają ponad 13 tysięcy dolarów z racji wydatków pogrzebowych i około 44 tysięcy dolarów rekompensaty za straty moralne.

Podczas procesu Niederbichler nie zabrał głosu na sali rozpraw. Teraz uważa, że był to poważny błąd i chce wnieść apelację, by móc się wytłumaczyć z czynów, za które został skazany. Nie chodzi bowiem jedynie o współżycie z Yvonne M., ale również o podobne praktyki w przypadku trzech innych kobiet, a także potajemne dodawanie narkotyków do ich napojów, aby uczynić je bardziej skłonnymi do odbycia stosunku.

Ofiary Niederbichlera wyznały w sądzie, że rzeczywiście czuły się oszołomione po seksie z lekarzem. Jedna z kobiet dwukrotnie rozbiła samochód. Jak się okazuje, doszło do tego po nieświadomym zażyciu kokainy. Przed wyrokiem mężczyzna był jednym z głównych lekarzy w klinice chirurgii plastycznej, estetycznej Ameos w mieście Halberstadt w środkowych Niemczech. Jedna z przyjaciółek ofiary wyznała, że kobieta chciała opuścić męża dla Niederbichlera. Według przytoczonych słów Yvonne M. Chirurg miał być jak główny bohater serii "50 twarzy Greya".