Leśniczowie za chwilę zamkną z powrotem lasy. Instytut Badawczy Leśnictwa ostrzega

Przywrócenie możliwości wstępu do lasów to element pierwszego etapu odmrażania polskiej gospodarki, wdrożony w życie 20 kwietnia 2020. Dla wielu z nas był to bardzo potrzebny odpoczynek i oddech od obowiązujących z powody epidemii COVID-19 obostrzeń, tym bardziej, że między drzewami można przechadzać się bez maseczki.

Lasy mogą jednak zostać szybko zamknięte. Jak podał Instytut w komunikacie, zagrożenie pożarowe utrzymuje się na „katastrofalnym poziomie”. Nie są to czcze słowa: wystarczy zobaczyć, co dzieje się w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Instytut podał twarde dane pochodzące z pomiarów:

" Martwa pokrywa gleby, która decyduje o możliwości powstania pożaru jest bardzo przesuszona. W ponad 50% miejsc pomiaru wilgotności ściółki w kraju jej wilgotność spadła do rzadko notowanego poziomu wynoszącego 6-8%. "

Będzie zakaz wstępu do lasu. Katastrofalny poziom zagrożenia pożarowego

Naukowcy z IBL podkreślili, że wydanie zakazu wstępu do lasów będzie koniecznością. Tylko w ten sposób uda się zminimalizować ryzyko pożaru.

Z komunikatu Instytutu Badawczego Lasów można się dowiedzieć, że to ludzka działalność przyczynia się w przytłaczającej większości przypadków do zaprószenia ognia. Czasem pożary są wynikiem nieświadomych zachowań odwiedzających lasy, niestety zdarzają się także sytuacje, w których ogień rozpalany jest celowo.

Z obowiązujących przepisów wynika, że leśniczowie mogą zakazać wstępu do znajdujących się pod ich opieką lasów jeżeli w danej okolicy wilgotność ściółki badana o godz. 9 przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10%. Decyzja jest autonomiczna i w pełni leży w gestii danego leśniczego.

