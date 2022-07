Leśnik z Garwolina znalazł niezwykły skarb. To kolejne odkrycie w tym miejscu

Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jakub Błędowski, leśnik z Garwolina znalazł na wiślanej łasze niezwykły skarb. Znalezisko było zlokalizowane nieopodal Garwolina w gminie Stężyca, w którym parę lat temu również znaleziono niesamowity przedmiot.

Topór wykonany z naturalnego zrzutu poroża jeleniowatych ma ok. 24 cm i wykonany został z proksymalnej części rogu. Broń posiada również otwór na trzonek o średnicy ok. 3 cm.

Mimo prawdopodobnie powszechnego wykorzystywania tego rodzaju surowca w społecznościach pradziejowych większość z wyprodukowanych przez nich narzędzi i broni nie zachowała się jednak do naszych czasów (materiał organiczny ulegał stosunkowo szybkiemu rozkładowi). Stąd też jedynie na terenach podmokłych, torfowych można jeszcze natrafić na tego typu znaleziska. W przypadku ziem polskich takie przedmioty stanowią niewielki odsetek w stosunku do liczebności innych kategorii zabytków, np. krzemieni czy ceramiki. Najczęściej są to znaleziska tzw. luźne, które odkryte zostały przypadkowo tak jak przekazany do nas egzemplarz. Chronologię tego typu narzędzi określa się najczęściej na wczesny i środkowy holocen – mezolit i neolit