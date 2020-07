Leśny Rambo grasuje! Policja nie ma z nim szans [WIDEO]

Słynna seria filmów z Sylvestrem Stallone w tytułowej roli może wydawać się fikcją, ale nie jest nią na pewno mężczyzna nazwany przez media Leśnym Rambo. Uzbrojony osobnik od jakiegoś czasu ukrywa się w gęstych kniejach i stał się solą w oku policji. Kim tak naprawdę jest?

Leśny Rambo - policja nie ma z nim szans

Jak podaje RMF FM, w okolicach Oppenau w Szwarcwaldzie trwa obława na 31-letniego Yvesa Rauscha. Wiadomo o nim niewiele. To bezdomny, który napadł i rozbroił czterech wyszkolonych funkcjonariuszy, a następnie ukrył się w okolicznym lesie. Władze ostrzegają mieszkańców Oppenau, żeby uważali, ponieważ okolica nie jest obecnie bezpieczna.

Rausch został nazwany przez media Leśnym Rambo. Przydomek wziął się nie tylko od umiejętności walki i ukrywaniu się w lasach oraz z powodu rynsztunku mężczyzny, uzbrojonego między innymi w pistolety, łuk strzały oraz nóż. Chodzi przede wszystkim o historię filmowego weterana, który mając na pieńku z policją, ukrywał się w pobliskim lesie i rozpoczął wojnę z wymiarem sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że w przypadku Rauscha, sprawa przybierze inny obrót niż w słynnym filmie Teda Kotcheffa.

Leśny Rambo ma na sobie wojskowy strój taktyczny, więc ciężko wypatrzyć go w kniei. Poza tym do perfekcji opanował inne techniki kamuflażu. To nie pierwszy raz, kiedy Rausch ma kłopoty z prawem. Odpowiadał już za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Teraz atakuje policjantów i zabiera im pistolety. Nie wiadomo, co jest motywacją Rauscha.

Wszystko zaczęło się w 12 lipca 2020 roku, kiedy policjanci zatrzymali i wylegitymowali podejrzanego mężczyznę z łukiem. Początkowo współpracował, kiedy nagle wyciągnął pistolet, obezwładnił funkcjonariuszy, i zażądał oddania policyjnej broni. Następnie uciekł do lasu, gdzie przebywa od kilku dni. Policja wyposażona w psy tropiące i helikoptery ruszyła w pościg za Leśnym Rambo. Ten jest jednak na razie nieuchwytny.

Co sądzisz o Leśnym Rambo? Jakiś niebezpieczny szaleniec! Lepiej żeby go złapali Naoglądał się za dużo "Rambo", a teraz trafi za kraty Dajcie mu spokój. Nikomu przecież nie stała się krzywda, prawda?

