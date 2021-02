Co łączy Leszka Lichotę i Sylvestra Stallone? Od lutego 2021 postać Rambo, w którą Sly wciela się od lat 80. w serii kultowych filmów, a która w audiobooku wydanym właśnie przez Storytel przemówiła głosem gwiazdora "Watahy".

"Rambo. Pierwsza krew" jest debiutancką powieścią Davida Morrella z 1972 roku, na podstawie której Ted Kotcheff 10 lat później nakręcił swój kultowy film. Firma Storytel zapewnia jednak, że dla fanów produkcji ze Stallonem audiobook czytany przez Leszka Lichotę nie będzie powtórką z rozrywki. Trzyczęściowa seria, której pierwsza część trafiła do sprzedaży 2 lutego 2021, pozwala poznać Rambo w pierwotnej odsłonie - znacznie różniącej się od tej, jaką znamy z filmów akcji.

Jakub Barzak, dyrektor marketingu Storytel, różnice te podkreślił w następujący sposób:

Rambo to ikona, kojarzona głównie z wizerunkiem twardziela Sylvestra Stallone czy wszechobecną rozpierduchą, strzelaniną i latającymi nożami. Niewątpliwie jest to efekt produkcji filmowych, których sam, jak młody człowiek byłem fanem. Taki obraz Rambo został w nas utrwalony. Powieść natomiast odkrywa bardzo interesujące, ale i mocno dramatyczne studium postaci. Pozwala nam się zagłębić w tragizm całej sytuacji, która prowadzi nas do zgoła innego zakończenia historii jaką znamy z filmu. Dlatego nie chciałem dotykać ikony, mierzyć się z wizerunkiem silnie ustanowionym, a zaprosić i zainteresować słuchacza wykorzystując słowa autora Davida Morrella.