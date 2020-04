Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to już 5 tysięcy. Zmarli też kolejni chorzy pacjenci

Trwa kolejny tydzień walki z koronawirusem w Polsce. Większość państw stara się namówić swoich mieszkańców do pozostawania w domu. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich to najpopularniejsza taktyka, którą stosują władze, aby ograniczyć kolejny przyrost zakażeń. Niestety mimo wysiłków, wprowadzania kolejnych ograniczeń i akcji namawiających do przestrzegania zasad izolacji - liczba chorych na COVID-19 w Polsce wzrasta.

Koronawirus w Polsce. Ilu mamy chorych?

7 kwietnia zakończył się złymi wieściami z Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszono aż 18 zgonów spowodowanych koronawirusem, a nowych zachorowań na samym Mazowszu przybyło aż 182. Po podsumowaniu nowych przypadków okazało się, że w naszym kraju mamy już 4848 zakażonych, a 129 osób zmarło w wyniku choroby.

Najnowszy raport uzupełnia statystyki o kolejne 152 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zachorowań na COVID-19. Dotyczą one:

29 osób z woj. wielkopolskiego,

28 osób z woj. śląskiego,

27 osób z zachodniopomorskiego,

13 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

12 osób z woj. dolnośląskiego,

9 osób z woj. małopolskiego,

7 osób z woj. lubelskiego,

7 osób z woj. pomorskiego,

6 osób z woj. opolskiego,

5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego,

4 osób z woj. podlaskiego,

3 osób z woj. świętokrzyskiego,

2 osób z woj. podkarpackiego.

Co więcej, w raporcie czytamy o siedmiu kolejnych osobach, które zmarły w wyniku pandemii. To 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie – wszyscy mieli choroby współistniejące. Siódmą zmarłą osobą zakażoną koronawirusem jest 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Aktualnie mamy 5 tysięcy chorych na COVID-19 w Polsce. 136 osób nie żyje.