Lidl Pay - sieć sklepów Lidl wprowadza platformę do szybkich płatności. Jak działa?

Walka z pandemią koronawirusa trwa. Zarówno rząd, jak i rozmaite firmy robią co mogą by nie tylko wspomóc służbę zdrowia, ale i ułatwić dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Do akcji dołączyła sieć sklepów Lidl, która - jak podaje serwis Wirtualne Media - testuje obecnie nową platformę do płatności mobilnych. Ma ona znacznie skrócić ilość czasu spędzanego przy sklepowej kasie.

Lidl Pay - sieć sklepów Lidl wprowadza platformę do szybkich płatności

Lidl Pay ma być swoistym rozszerzeniem wprowadzonej niedawno aplikacji Lidl Plus. Portal Wirtualne Media podaje, że całość ma polegać na dodaniu karty płatniczej do aplikacji. Następnie ma wystarczyć jedno skanowanie karty Lidl Plus, by zapłacić za zakupy, korzystając przy tym z dostępnych rabatów. Ma to znacznie skrócić czas płatności za zakupy, a tym samym przebywanie przy sklepowej kasie.

Po swoim debiucie, funkcja Lidl Pay dostępna będzie w sekcji "Mój Portfel", w zakładce "więcej". Obecnie trwać mają testy nad Lidl Pay, przeprowadzane wśród pracowników i ich rodzin. Objęto nim ok. 200 sklepów w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Premiera funkcji dla wszystkich użytkowników ma się odbyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zobacz też: Powstał kalkulator papieru toaletowego. Sprawdź na jak długo wystarczą twoje zapasy