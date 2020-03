Lil Wayne wystąpił w nowej reklamie polskiej sieci komórkowej [WIDEO]

"Plush to mój brat z innej matki" - takimi słowami Lil Wayne chwali pluszowego miśka, który jest maskotką marki Plush od Polkomtelu. Sieć komórkowa wprowadziła niedawno do swojej oferty nową usługę, która pozwala na 90-dniowy darmowy dostęp do serwisu streamingowego z muzyką o nazwie Tidal. Twarzą nowej kampanii został wspomniany raper, Lil Wayne.

Lil Wayne w reklamie sieci Plush

Plush i legendarny Weezy promują darmowy dostęp do serwisu muzycznego Tidal przez 90 dni dla klientów Plusha w ofercie na kartę i z abonamentem. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej firmy, po zakończeniu 90-dniowego okresu darmowego korzystania z serwisu, dostęp do Tidal wynosi 19,99 zł na 30 dni. Sieć zapewnia, że użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem bezpłatnego okresu użytkowania.

Spot z Lil Waynem w roli głównej trafił do emisji w telewizji oraz internecie:

Co ciekawe, w ramach akcji #zostanwdomu promującej Tidal w Plushu, korzystanie z serwisu nie będzie pomniejszać pakietu danych. Bonus ma trwać 30 dni, a dalsze decyzje z nim związane będą uzależnione od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce.

Jeśli chodzi zaś o Lil Wayne'a, to jego przepastną dyskografię zamyka wydany pod koniec stycznia 2020 roku album "Funeral". Do jego największych hitów należą, takie kawałki jak "Lollipop", "Drop The World", "God Bless Amerika", "6 Foot 7 Foot", "John", czy "A Milli":