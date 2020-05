Lily Wachowski ostro reaguje na słowa Elona Muska. Poszło o słynny cytat z „Matriksa”

Elon Musk, miliarder i prezes firm Tesla oraz SpaceX niedawno podzielił się na Twitterze krótką wiadomością: „Weź czerwoną pigułkę”.

Znaczenie tweetu Muska

To ewidentne nawiązanie do filmu „Matrix” z 1999 roku, w którym główny bohater, Neo (Keanu Reeves) staje przed prostym wyborem. Może wybrać niebieską pigułkę i wrócić do swojego dotychczasowego życia, pełnego ignorancji względem prawdziwego świata, albo zdecydować się wziąć czerwoną pigułkę. Dzięki temu będzie mógł podążyć za Morfeuszem „w głąb króliczej nory” i poznać prawdę o otaczającej go rzeczywistości, która jest jedynie symulacją komputerową, ukrywającą przed nim prawdziwy świat.

W ostatnim czasie sformułowanie „weź czerwoną pigułkę” zaczęło być jednak używane w Internecie także na określenie osób, które przekonały się do konserwatywnych poglądów Republikanów, jednej z dwóch partii w rządzie Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź Ivanki Trump

Właśnie w tym kluczu na wiadomość Elona Muska odpowiedziała Ivanka Trump, zatrudniona jako doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prywatnie córka Donalda Trumpa opowiedziała, dopisując do oryginalnej wiadomości Muska jedynie dwa słowa: „Już wzięłam”.

Ostra reakcja Lily Wachowski

Wiadomości Elona Muska i Ivanki Trump nie przypadły do gustu Lily Wachowski, jednej z autorek scenariusza do filmu „Matrix”. Lily wraz ze swoją siostrą Laną, które przed operacją korekcji płci występowały w napisach końcowych filmu jako Andy i Larry Wachowski, zareagowała ostro na użycie słynnego cytatu. Skwitowała je dosadnym „Pie****cie się oboje” (ang. „Fuck both of you”).

Co oznacza cała interakcja?

Wartym wynotowania jest fakt, że pod oryginalnym tweetem, Lily zamieściła także link do organizacji Brave Space Alliance. To stowarzyszenie wspierające osoby LGBTQ+, zapewniające im m.in pomoc finansową, czy wsparcie i szkolenia programistyczne. Warto dodać, że wymiana zdań miała miejsce w niedzielę 17 maja, które znane jest także jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, więc przekaz jej wiadomości okazał się podwójnie znaczący.

Jak dopatrzyli się autorzy artykułu Deadline, którzy jako jedni z pierwszych podjęli się interpretacji wymiany zdań między Muskiem, Trump, a Wachowską, „The Red Pill” może odnosić się także do mizoginystycznej podstrony na popularnym portalu Reddit, na której mężczyźni wspierają się w zwalczaniu feminizmu, jako szkodliwej ideologii.

Dodatkowe konteksty

Co więcej administracja Donalda Trumpa, której Ivanka jest częścią ze względu na pełnione stanowisko, w niedawnych propozycjach zmiany prawa podjęła kroki, w których w przepisach zakazujących dyskryminacji ze względu na płeć, miano przestać uwzględniać dyskryminację ze względu na orientację seksualną, czy transpłciowość.

Elon Musk w ostatnim czasie zasłynął natomiast także serią tweetów, w których nakaz pozostawania w domu w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, nazwał „faszystowskim”, a następnie zdecydował się na otworzenie fabryk swojej firmy, mimo odgórnych rządowych zakazów.

Wszystkie te powody sprawiają, że autorka scenariusza „Matrixa” mogła zareagować w tak ostrych słowach na krótkie tweety Muska i Trump. Proste sformułowanie zaczęło nabierać bowiem dodatkowych znaczeń poprzez wykorzystanie ich przez konkretne osoby.

