Lodowa chmura z wrzątku uchwycona na zdjęciu. Internauci zachwyceni [ZDJĘCIE]

Dla wielu wydaje się to niewiarygodne, ale to gorąca woda wstawiona do lodówki zamarznie szybciej niż woda mająca temperaturę pokojową. To naukowy fakt nazywany Efektem Mpemby. To ciekawe zjawisko da się wykorzystać do wykonania niesamowicie spektakularnych fotografii.

Magiczny Efekt Mpemby. O co chodzi?

Rewelacyjne zdjęcia na profilu "Wielkopolskiego Łowcy Burz" zaprezentował Łukasz Kuliński. Fotograf napisał również kilka słów o swoim eksperymencie.

Nie mogłem sobie odpuścić okazji takiej jak ta! Temperatura sięgająca około -14 st. C i bezchmurne niebo to doskonale warunki do wykonania Efektu Mpemby! Na czym to polega? Efekt Mpemby to nic innego niż doświadczenie ukazujące zamarzanie wody ciepłej szybciej niż zimnej. Wrzątek przelany w moim przypadku do butelki, a następnie wylany na mroźne powietrze stworzył magiczny efekt.

Pan Łukasz wykonał fotografię 26 grudnia,w godzinach porannych. Zdjęcia zrobiono w województwie łódzkim.

Efekt Mpemby "odkrył" w 1963 roku w Tanzanii Erasto B. Mpemba, ale dużo wcześniej zwrócił na nie uwagę Arystoteles, Kartezjusz czy Francis Bacon. Mpemba dowiódł, że podgrzane lody zamarzają szybciej niż te uprzednio schłodzone.

Do tej pory badacze nie spierają się w kwestii, co jest przyczyną tego ciekawego zjawiska. Część środowisk naukowych twierdzi, że za efekt odpowiada parowanie, które jest procesem endoenergetycznym. Czyli odbierając energię przyspiesza się zamarzanie.

Inny pomysł wyjaśnienia mówi, że wpływ na zjawisko mają sole mineralne zawarte w wodzie, które obniżają jej temperaturę zamarzania. Zespół badaczy z Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Extremadura i Universidad de Sevilla stworzył model komputerowy, który zakłada, że zderzające się cząsteczki płynu tracą w zderzeniach część energii kinetycznej i w ten sposób tłumaczył fascynujące zjawisko.

Inna z teorii twierdziła, że na występowanie zjawiska mają wpływ izolacyjne właściwości cienkiej warstwy szronu, która powstaje na dnie naczynia z ciepłą wodą po wystawieniu go na mróz. Została jednak szybko obalona ponieważ efekt Mpemby występuje również po odizolowaniu naczynia od podłoża.

