Lotnisko w Birmingham tymczasową kostnicą

Jak informuje brytyjski dziennik The Guardian, jeden z hangarów lotniska w Birmingham zostanie przerobiony na tymczasową kostnicę. Obiekt początkowo będzie mógł pomieścić ok. 1,5 tys. zmarłych. Istnieje jednak możliwość zwiększenia miejsca do pomieszczenia aż 12 tys. ciał.

Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. Niedawno ogłoszono, że National Exhibition Centre, które usytuowane jest niedaleko lotniska Birmingham, zostanie przerobione na tymczasowy szpital, przeznaczony specjalnie dla osób zarażonych koronawirusem. Ośrodek, który ma być otwarty w połowie kwietnia ma mieć możliwość przyjmowania nawet 5 tys. chorych.

Działania te zostały zatwierdzone przez grupę strategiczną regionu West Midlands i Warwickshire, składającą się z członków policji, lokalnych rad oraz innych agencji regionalnych. Region Midlands jest obecnie jednym z najbardziej zagrożonych miejsc w kraju, notującym drastyczne skoki w liczbie zachorowań. Działania lokalnych urzędów mają przyczynić się do zwiększenia sprawności służb medycznych oraz próbom zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Władze muszą być przygotowane także na najgorszy scenariusz, dlatego zdecydowano się rozpocząć prace nad tymczasową kostnicą. Miałaby być ona użyta w wypadku, gdyby lokalne ośrodki nie mogły już przyjąć większej liczby zmarłych.

Dlaczego region West Midlands jest najbardziej narażony?

Helen Carter, zastępca dyrektora Public Health England West Midlands w rozmowie z The Guardian podkreśla że zwiększona liczba zachorowań w regionie może być spowodowana industrialną przeszłością miast, która doprowadziła do zwiększonego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Kobieta wspomniała także o tzw. deprywacji historycznej, czyli bycia regionem, który od lat traktowany jest jako obszar deficytowy, nie uzyskujący odpowiedniej ilości państwowej pomocy. Takie warunki mogły doprowadzić do gorszych warunków bytowania, a co za tym idzie – lepszych warunków dla rozprzestrzeniania się wirusa.

